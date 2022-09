Calciomercato Roma: per la difesa il preferito è Zagadou, ma per Pinto il tempo stringe

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante le parole di Tiago Pinto, resta ancora di attualità il discorso difensore in casa Roma. Se da una parte il gm è stato chiaro nel prepartita della gara contro l’Udinese, altrettanto lo è stato il tecnico in conferenza.

“Il mercato è chiuso”, ha detto ieri il general manager, ma in realtà Pinto è ancora al lavoro per cercare di piazzare sia Coric che Bianda, due giocatori che pesano non poco sul monte ingaggi del club: il croato infatti percepisce 1,2 milioni netti all’anno, mentre il francese circa 800mila euro.

Insieme dunque costano alla Roma quanto un giocatore di fascia medio-alta. Per questo Pinto, qualora riuscisse a piazzarli entrambi, potrebbe pensare a un rinforzo in difesa che pretenda meno di 2 milioni di euro netti l’anno. E in pole resta Dan-Axel Zagadou, sempre che nel frattempo il giocatore non si accasi altrove. Offerto Maksimovic, ma non convince appieno.

L’altro profilo seguito con interesse è Denayer del Lione, ma per il momento le pretese dei calciatori sono piuttosto alte, e la Roma non può permettersi l’ingaggio di un altro giocatore se prima non si libera dei due esuberi. Il problema è che il tempo stringe (il mercato in Belgio chiude domani, in Grecia il 15, in Portogallo il 22), e piazzare sia Coric che Bianda resta un complito assai complicato. Un gioco a incastri di difficile soluzione.

Giallorossi.net – G. Pinoli