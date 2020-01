CRISTANTE: “Alla Roma ci sono grandi idee, il progetto deve portare a qualche titolo”

AS ROMA NEWS – Bryan Cristante, fresco di rinnovo col club giallorosso fino al 2024, parla a Roma TV in un’intervista che andrà integralmente in onda alle 19:30 di oggi. Questo uno stralcio delle sue principali dichiarazioni:

”Il rinnovo? È una grandissima notizia sono contentissimo perché mi piace qui, mi piace la squadra, è il posto dove voglio crescere e andare a vincere qualcosa perché ci sono ottime basi e una grande idea per il futuro.

Il progetto parte da quest’anno e quindi dobbiamo sicuramente essere competitivi subito quest’anno e raggiungere i nostri obiettivi, ma è chiaro che in un anno non si può vincere lo scudetto. È un progetto ottimo e strutturato e con grandi idee che deve portare a qualche titolo.

Io mi sento bene, con i dottori e i fisioterapisti abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono rientrato subito sentendomi bene che è la cosa più importante”.

Fonte: Roma TV