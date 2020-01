ULTIME DA TRIGORIA – Zaniolo e Fazio tornano in gruppo. Out Spinazzola per influenza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ritrova Zaniolo ma rischia di perdere anche Spinazzola per la sfida di domenica sera contro la Juventus.

Nella seduta odierna di allenamento andata in scena a Trigoria si è infatti rivisito in gruppo il giovane talento ex Inter che ha smaltito i postumi di un colpo alla coscia rimediata contro il Torino e dunque sarà regolarmente in campo per la gara dell’Olimpico che chiuderà il girone di andata. E’ rientrato in gruppo anche Fazio, che dunque punta alla convocazione.

Assente invece Spinazzola: il giocatore è a casa per recuperare da un attacco influenzale che gli ha impedito di allenarsi anche ieri. A tre giorni dalla partita contro i bianconeri il suo recupero è ancora possibile, ma bisognerà vedere se il terzino smaltirà la febbre nei prossimi giorni.

Sicuramente out invece Zappacosta, Kluivert, Mikhitaryan, Santon e Pastore che anche oggi hanno proseguito il lavoro specifico per rientrare il prima possibile a disposizione di Fonseca.

Redazione Giallorossi.net