“ON AIR!” – CORSI: “Vergognose le parole della Raggi, prende in giro i romanisti”, GALOPEIRA: “Domenica potrebbe esserci un brutto risveglio da un bel sogno”, VALDISERRI: “Roma deludente, doveva essere al posto della Lazio”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Petrachi ha un carattere duro, diverso da Monchi e diverso da Sabatini. E’ uno che non ha peli sulla lingua quando pensa che ci siano torti subiti dalla propria squadra, e può essere poco simpatico… Ma l’importante è che faccia bene per la Roma, e io penso che abbia fatto piuttosto bene…il voto è positivo, perchè la Roma è assolutamente migliorabile a dispetto di quanto dicono i dirigenti… Credo che lo pensino anche Petrachi e Fonseca, ma poi devono fare i conti con il budget… La Roma non penso che prenderà un attaccante, di prendibile sul mercato non c’è qualcuno di meglio di Kalinic… Io qualcosina in più in quei 20 minuti col Torino ho visto… Se arriva qualcuno a gennaio, io punterei una fiche su un centrocampista…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “Friedkin? Era stato dato tutto per fatto, avevano detto che veniva a vedere Roma-Torino… Questo mi sembra l’ennesimo mercato in salita per la Roma..serve un ds bravo in grado di vendere, scambiare…poi magari Petrachi lo è… Il rinnovo di Cristante? Bisogna capire se è anche un modo per diluire un ingaggio importante… La Roma ha un buco come una voragine sulla destra, quindi caspita se è migliorabile… La Roma per me quest’anno è deludente, doveva stare al posto della Lazio. Ditemi una partita della stagione dove hai detto “mamma mia“…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Le parole della Raggi alla festa della Lazio? Sono vergognose, dopo aver portato allo sprofondo questa città va anche a dire quelle cose prendendo in giro i tifosi della Roma….questo non mi sta bene. Lei può dire quello che le pare, ma andare a dire che la Lazio è la prima squadra della Capitale…mi stai a fa una coglionella, stai prendendo in giro tutta Roma…ma vallo a dire a Formello… Questa è incapace, e ci prendere pure in giro…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Se siamo stati scontenti del secondo posto a 17 unti dalla Juve, come possiamo essere felici del quarto posto un punto sopra l’Atalanta? Pellegrini? Parlano tutti, queste interviste certe energie le levano…io preferisco un profilo basso… La Roma mi aveva dato la sensazione di essere coesa, forte, di riuscire a sopperire ad alcune lacune… Domenica potrebbe essere il brutto risveglio da un bel sogno…non è utopia pensare di perdere con la Juve, ci sta che la prima della classe ti batta, ha vinto anche a San Siro contro l’Inter… Se la Roma giocherà da squadra può anchere perdere, ma non farebbe figuracce e non mortificherebbe i suoi tifosi…”

Alessandro Paglia (Roma Radio): “Giusto essere amareggiati e criticare per quello che la squadra ha fatto vedere contro il Torino, ma bisogna considerare che questa è una squadra che dà sensazioni positive anche nelle difficoltà e quest’anno c’ha insegnato che nel momento in cui sbaglia, come Sampdporia-Roma, la settimana dopo si è saputa rialzare subito…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Io pensavo si potesse prendere uno come Kean, che mi sembra più pronto di Scamacca…poi lì ci sono dei dubbi che non sono calcistici. Ma il profilo deve essere più o meno quello, a meno che non vuoi prenderti uno di 33 anni che rischi di avere sul groppone anche l’anno prossimo, perchè non so chi può venire solo per sei mesi… Totti? Vedo che si sta diverte a fare quello che sta facendo…un po’ niente e un po’ quello che progetta il futuro della sua carriera… Non capisco cosa abbia detto di sbagliato a Dazn… Per me quando smetti di giocare non servi più, e qualsiasi cosa dici viene presa come se fosse un’intromissione in qualcosa che non è più tua… Mi fa strano pensare a questo astio immotivato e sorprendente nei confronti di un giocatore che ha dato tanto alla Roma…e che ha ricevuto anche molto, questo è chiaro…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Leggo che il Bologna ha comprato Barrow per 13 milioni…ora dico, chissene frega di Barrow, ma possibile che la Roma non abbia le disponibilità nemmeno del Bologna? Da quello che si legge la Roma non può fare nulla sul mercato, a meno che non parta qualcuno… Scamacca? Se così fosse, allora ci punti…ma se vai in Champions e Dzeko ha un problemino a 35 anni, te ti fai tre turni di Champions con Scamacca centravanti… Totti ha detto quello che pensano un po’ tutti…Lui e De Rossi sono due romanisti che amano la Roma e che ti raccontano quello che hanno visto. Poi, se non li vogliamo sentire e preferiamo scagliarci contro chi le cose le ha viste, allora è un discorso diverso…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il mercato è bloccato per via delle cessioni che non riesci a concludere. Leggo che la Roma potrebbe prendere un difensore in caso di partenza di Juan Jesus, ma io credo che se dovesse partire la Roma non prenderà un altro centrale…il brasiliano è il quinto difensore e infatti non ha mai visto il campo…”

Franco Melli (Radio Radio): “Per carità, tutto può accadere ed è giusto che i romanisti sperino, ma con questa squadra credo che la partita di domenica sia impossibile…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Altro che impossibile, io credo che la partita domenica ci sia… La Roma è una delle tre o quattro squadre che può mettere in difficoltà la Juve…poi sicuramente sono i favoriti i bianconeri… Io non mi aspetto la Roma vista contro il Torino. Dzeko non è il problema della Roma, lui è il migliore, poi è ovvio che deve fare di più. Ma la Roma deve ripartire da Dzeko…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “A questa Roma mancano gli strappi di Kluivert…queste sono le partite dove Zaniolo deve dare degli strappi diversi…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Nella Roma manca un attaccante accanto a Dzeko, e renderebbe anche di più lui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io stravedo per Kluivert, è il talento più forte che c’è in giro. Come qualità è uno dei più forti. Zaniolo deve essere un grande protagonista domenica, altrimenti chi te la risolve? Pellegrini, Zaniolo…questi sono i calciatori che possono fare la differenza…Con la Juventus sarà una partita, non ci sarà una favorita…ma la Roma dovrà stare attenta, non può concedere come ha fatto con il Torino. Sarà una partita combattuta, non ho nessun dubbio. Poi vediamo come si presenta la Juve, sembra sempre che non abbia voglia, poi da un momento all’altro ti colpisce. Sarà molto difficile, così come lo sarà per l’Inter contro l’Atalanta…”

