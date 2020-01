Raggi: “Lazio prima squadra della Capitale, dobbiamo dirlo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “La Lazio è la prima squadra della Capitale, dobbiamo dirlo“. Sono le parole con cui la sindaca Virginia Raggi ha partecipato alla festa del club biancoceleste per i suoi 120 anni.

Parole che non faranno di certo piacere ai tifosi della Roma, che rimproverano alla prima cittadina (simpatizzante laziale) di non aver ancora dato un sì definitivo al progetto stadio a Tor di Valle.

“I primi 120 anni meritano una piccola riflessione– ha detto la Raggi ieri sera alla festa della Lazio -. Ringrazio tutti dalla dirigenza ai giocatori, per essere qui. Tifosi compresi. E’ un anniversario importantissimo. Il 9 gennaio del 1900 nasceva la prima squadra della Capitale, dobbiamo dirlo. Nasceva a Piazza della Libertà, dove ogni anno i tifosi si ritrovano per festeggiare un momento. La Lazio ha una storia particolare, ha attraversato momenti difficili e meno difficili. Ci sono stati anche gli scudetti, uno l’ho vissuto anche io ed è stata una grandissima emozione. Ci sono anni in cui si corre di più e quelli in cui si rallenta un po’. Giorni in cui si vince e giorni in cui si impara. Quest’anno ci sta regalando una serie di successi.”

Parole da tifosa consumata quelle della Raggi, che sogna anche lo scudetto anche se preferisce non pronunciare quella parola. “Abbiamo visto belle giornate e belle vittorie. Il campionato…non si dice, ma ci sta dando qualche soddisfazione. Io, come sindaco di Roma, non posso che augurarmi il meglio. Auguri doppi, per l’anniversario e per altri successi”.

Redazione Giallorossi.net