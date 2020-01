Roma, idea Scamacca per l’attacco

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Spunta Scamacca per l’attacco della Roma. Una vecchia conoscenza (si fa per dire, visto che il ragazzo ha appena 21 anni) di Trigoria, dato che l’attaccante di proprietà del Sassuolo è cresciuto nelle giovanili giallorosse prima di passare al PSV all’età di 16 anni.

Petrachi, alla ricerca di un attaccante giovane su cui puntare già da gennaio e da far crescere alle spalle di Dzeko, ha individuato in Scamacca il profilo giusto. A riferire di questo interesse della Roma per il ragazzo sono sia “Il Messaggero” che il “Corriere dello Sport”.

Attaccante forte fisicamente, Scamacca è attualmente in prestito all’Ascoli ed ha già realizzato dieci gol tra campionato e coppa Italia. Il Benfica è forte sul ragazzo ed ha offerto tredici milioni per prenderlo. Ora però ci pensa anche la Roma. Tornare in giallorosso per lui sarebbe un sogno.

