CRISTANTE: “Non c’è stato spettacolo, ma ora conta vincere e non prendere gol”

AS ROMA NEWS – Bryan Cristante parla a Sky Sport al termine del match di Europa League giocato contro il Gent. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Il tuo lavoro e quello della squadra è riuscito soprattutto nella prima mezz’ora…

Il mister ha le sue idee e noi cerchiamo di metterle in campo. Ci abbiamo provato, poi ci siamo abbassati ed è diventato più difficile. Se siamo alti e con la palla ci riusciamo meglio.

Sembra che si spenga l’interruttore ogni tanto. Sembra anche a te?

È sotto gli occhi di tutti. Era importante vincere anche senza spettacolo, senza prendere gol. È la cosa più importante da fare in questo momento.

Stai ritrovando la forma e sei un giocatore di equilibrio…

Il mister me lo chiede, costruendo a tre diventa difficile andare avanti. In periodi più sereni forse ci sarà la possibilità di alzarsi di più, ma ora dobbiamo cercare di non prendere gol.

Calo più fisico o mentale?

Non siamo né la prima né l’ultima squadra ad avere questi momenti ed è un insieme di fattori che creano questi blocchi. Ma l’importante era il risultato. Dobbiamo vincere più partite possibili per ritrovare fiducia e gioco.