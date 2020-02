ROMA-GENT 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata a 1-0 l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra la Roma e il Gent, decide un gol di Carles Perez, il migliore in campo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Troppi rinvii sbagliati, ma anche un paio di uscite provvidenziali.

Spinazzola 5,5 – Attacca senza incidere, difende così così. Dal 70′ Santon: 6.

Fazio 5,5 – Primo tempo tutto sommato sufficiente, nella ripresa quando il Gent alza i ritmi va in difficoltà.

Smalling 6,5 – Bene in copertura, pericoloso sulle palle da ferme.

Kolarov 5,5 – Si vede solo per i calci piazzati che sa battere ancora alla grande. Per il resto però non funziona un granché.

Cristante 5,5 – Gioca da play basso ma in una squadra che non gira uno come lui ruba poco l’occhio.

Veretout 6 – Dà un minimo di sostanza al centrocampo.

Perez 7 – Segna il suo primo gol in giallorosso con un bel guizzo. Motivato, uno dei pochi a rendersi pericoloso lì davanti e a sembrare in forma. E questo è un problema.

Pellegrini 5 – Fantasma. Non si capisce cosa gli stia succedendo. Dal 79′ Mkhitaryan: sv.

Perotti 5,5 – Poco incisivo, quasi fastidioso per la monotonia e la prevedibilità delle sue giocate. Dall’82’ Kluivert: sv.

Dzeko 6 – Regala un assist a Carles Perez che sblocca la partita. Poi fa il suo in mezzo a una squadra che non fa nulla per assisterlo.

FONSECA 5 – La Roma è in fase evidente di involuzione, e non si può dare tutta la colpa ad un problema mentale. La squadra ha lacune fisiche e tattiche, oltre che tecniche. Sarà dura venirne a capo.

Giallorossi.net – A. Fiorini