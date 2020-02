FONSECA: “Non abbiamo fatto una partita di qualità ma serviva vincere per ritrovare fiducia. Pellegrini va aiutato, ama la Roma più degli altri”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match di Europa League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro il Gent. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Buoni il risultato e la prima mezz’ora. Poi la squadra si è fermata…

La cosa più importante era vincere e non prendere gol. Non abbiamo fatto una partita di qualità, ma la squadra deve prendere fiducia. I giocatori oggi hanno lottato e hanno fatto di tutto per cambiare la situazione. Il Gent è forte.

È mancata qualità nell’uscita. Questo toglie fiducia?

Sì non dobbiamo rischiare tanto in questo momento. La squadra abitualmente gioca così, ma senza fiducia non dobbiamo rischiare tanto perché le linee di passaggio non sono le stesse di un mese fa. I giocatori hanno provato a fare bene le cose. È stato molto importante vincere oggi.

Ha un’idea tattica molto chiara. Ma nei momenti di difficoltà si può cambiare qualcosa o si va avanti con la propria idea?

No io non sono chiuso a cambiare, in questa stagione ho cambiato più che in tutta la mia carriera. Ma in questo momento non dobbiamo cambiare molto, ma dobbiamo migliorare quello che la squadra sa fare. È vero che anche io ho pensato di cambiare, ma non devo dare il segnale che questo possa aiutare. Ma non sono chiuso, se penso che vada cambiato il sistema non c’è problema.

Voi avrete beneficio quando riuscirete a tenere di più la palla e a gestire i ritmi del gioco. Allora difenderete anche meglio…

È vero. Se non difendiamo bene non possiamo fare questo tipo di partita. Penso che il miglior modo di difendere sia avere la palla, ma per farlo i giocatori devono avere fiducia e voglia di avere la palla e questo non è il momento per fare questo tipo di partita. Non voglio avere la palla per averla ma per cercare di fare qualcosa. Oggi la squadra ha optato sempre per non rischiare, anche quando potevamo spingere e cambiare la partita. Abbiamo giocato molto con Pau Lopez, dobbiamo andare più avanti. Cerchiamo di scegliere situazioni sicure, ma Pau non ha le linee di passaggio per giocare come vogliamo.

Una nota positiva Carles Perez. Quanti gol ha nelle gambe? Può risolvere il problema dei pochi gol?

Non è un goleador ma può fare molti gol. Oggi ha fatto una buona partita in un momento non facile, ha avuto sempre coraggio e voglia di avere iniziativa. Ha qualità.

Garcia consiglia di tapparsi le orecchie e continuare con le sue idee…

È sempre buono sentire che i colleghi vogliono il nostro bene. Ho apprezzato il gesto di Garcia. Voglio terminare con una parola per i nostri tifosi, che hanno capito il momento della squadra.

I fischi a Pellegrini la hanno sorpresa?

Penso che Pellegrini sia molto importante in questa squadra. Lui sente più degli altri questo momento. Ama la Roma come nessuno, va aiutato, ha sentito molto la responsabilità di questo momento.

Deve recuperare leggerezza?

Sì, dobbiamo capire che è un giovane che sente la Roma e la responsabilità. Ha fatto molto per la Roma in stagione. Non possiamo dimenticare quanto sia importante per la Roma.

PAULO FONSECA A ROMA TV

La Roma attendeva una vittoria per allontanare il periodo buio.

Sì, la cosa più importante era vincere e non prendere gol. Non è facile in questo momento ma i ragazzi hanno lavorato e lottato per cambiare questo momento. Non abbiamo la stessa fiducia ma i giocatori vogliono cambiare. Oggi la cosa più importante era vincere.

La proposta di Cristante che si sdoppiava in centrocampista e difensore l’ha chiesto perché l’avversario lo richiedeva o perché vi dava più sicurezza?

No, noi abbiamo visto che questa squadra piace pressare con due attaccanti. La nostra intenzione era che non potessero pressare il primo possesso palla. Abbiamo fatto bene l’inizio della costruzione ma dopo abbiamo poche linee di passaggio quando siamo avanti. Giochiamo sempre più sicuri e rischiare di più quando passiamo la prima pressione del Gent.

In questo momento ci accontentiamo del risultato o ha visto qualcosa che le ha fatto piacere nei ragazzi? Per esempio il non prendere gol.

Sì, è stato molto importante per la fiducia della squadra non prendere gol. Non posso dire che abbiamo fatto una grandissima partita, ma vincere e non prendere gol era molto importante della squadra. Era la cosa più importante per la squadra, nel momento di buon risultato la qualità del gioco possa anche migliorare

Aldilà del risultato, cosa non le è piaciuto?

Abbiamo iniziato il gioco tirando in porta. Questo è sintomo di fiducia della squadra, dopo penso che la squadra è stata meglio. Adesso è importante far ritornare la fiducia nei giocatori loro hanno provato a cambiare questo momento, ma non siamo in fiducia per trovare bene la linea di passaggio nel momento giusto. Devo capire che la cosa più importante sono le intenzioni della squadra in questo momento, e credo che con questo risultato possiamo migliorare molto. Una parola per i nostri tifosi: più di una volta sono stati fantastici. Hanno capito che la squadra ha bisogno di appoggio e oggi più volte sono stati fantastici. Sempre grande appoggio. Elogio per loro.