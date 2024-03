CRISTANTE: “Gara preparata perfettamente, siamo andati forte. Stiamo crescendo partita dopo partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Brighton.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sula gara di andata degli ottavi di finale di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Partita capolavoro…

“Siamo stati bravi, siamo entrati con la testa giusta. Sapevamo che se andavamo forti avevamo buone possibilità”.

Preparata nei minimi particolari..

“L’abbiamo preparata in modo perfetta. Poi siamo stati ancor più bravi a mettere in pratica le cose provate in questi giorni. Non è finita, ma per il ritorno ci aiuta tanto”.

Come avete fatto a cambiare cosi tanto?

“C’è sempre da migliorare. Le cose belle in serata cosi vengono più facilmente agli occhi. Stiamo crescendo partita dopo partita, sta toccando quei punti che dovevano essere toccati”.

L’atmosfera?

“Lo diciamo sempre, giocare qui è uno spettacolo, siamo solo che contenti quando rendiamo felici tutti”.

