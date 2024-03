ROMA-BRIGHTON 4-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma travolge il Brighton col punteggio di 4 a 0 e ipoteca all’Olimpico il passaggio ai quarti di finale: a segno Dybala e Lukaku nel primo tempo, poi Mancini e Cristante nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli inglesi nel match valido per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League.

Svilar 7 – Sicuro e preciso con i piedi, si esalta su Wellbeck con un gran colpo di reni. Poco impegnato nella ripresa.

Celik 7,5 – Partitone sotto ogni punto di vista. Sicuro difensivamente, arrembante nelle sgroppate offensive. Tra i migliori questa sera.

Mancini 7,5 – Soffre l’atletismo nel gioco aereo di Wellbeck. Ma nella ripresa alza il tono della prestazione e trova anche il gran gol del momentaneo 3 a 0.

Ndicka 7 – Un paio di buoni anticipi, sicuro con la palla tra i piedi. Dalle sue parti non si passa.

Spinazzola 7,5 – Spinta costante condita con un paio di cross invitanti per il capoccione di Lukaku. Attento nei ripiegamenti. Dall’82’ Llorente sv.

Cristante 7 – Un po’ macchinoso nel far viaggiare il pallone, ma prezioso nel recupero della sfera in mezzo al campo. Trova il gol che fissa il punteggio con un perfetto inserimento concluso con un preciso colpo di testa.

Paredes 8 – Magia in mezzo al campo con quell’assist geniale per Dybala. Gara sontuosa di un giocatore ritrovato ai massimi livelli. Dal 72′ Bove 6 – Entra per fare legna in mezzo al campo.

Pellegrini 6,5 – Gli manca un pizzico di precisione nell’ultimo passaggio. Ma è prezioso nel suo lavoro a tutto campo.

Dybala 8 – Incanta l’Olimpico con giocate da top player. Segna il gol che spiana la strada alla valanga giallorossa, poi esce tra i meritati applausi dell’Olimpico, sempre più pazzo di lui. Dal 72′ Baldanzi sv.

Lukaku 7,5 – Bomber spietato, ora a soli tre gol dagli attaccanti più prolifici della storia di questa competizione. Lavoro importantissimo al servizio dei suoi compagni. Dall’86’ Azmoun sv.

El Shaarawy 8 – Stantuffo prezioso sia in fase difensiva che di spinta. Utilissimo il suo lavoro di copertura, regala due assist decisivi per i gol di Mancini prima e Cristante poi. Dall’86’ Zalewski sv.

DANIELE DE ROSSI 8 – La sua Roma travolge senza pietà il Brighton dell’amico De Zerbi, che stasera subisce una lezione pesante all’Olimpico. Prestazione quasi perfetta dei giallorossi, spietati in attacco e solidi in difesa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

