DE ZERBI: “Perso contro una squadra più forte di noi. La differenza l’ha fatta l’abitudine a giocare certe partite. I miei hanno giocato al 25% del potenziale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico degli inglesi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Cosa vi siete detti con De Rossi?

“Gli ho detto che l’unica cosa positiva è che ho perso con un amico… Abbiamo perso contro una squadra più forti di noi. Voi parlate di numeri e di sapete, c’è una cosa che non sapete, l’abitudine a giocare queste partite. La Roma negli anni precedenti è diventata forte, i calciatori sono diventati forti anche mentalmente e sanno giocare queste partita. Ha spostato la non abitudine di una squadra piccola. Nessuno dei giocatori ha giocato più del 25% del loro potenziale stasera, poi magari avremmo perso uggiale, non credo con lo stesso punteggio, ma sarebbe stato diverso. Questa giornata ci insegna a migliorare in tutto, magari nel sapere gestire meglio i mesi di gennaio e febbraio, servirà ai calciatori che escono con dei grandi rimpianti. Ma il rimpianto ti migliora. Poi voi potete parlare di occasioni, ma abbiamo perso meritatamente contro una squadra molto forte di testa oltre che in campo…”

Avete avuto difficoltà tattiche contro la Roma. Come mai?

“Secondo lei non abbiamo incontrato in Inghilterra una squadra che giocava a 5 dietro? Il problema non è tattico. A Marsiglia eravamo sotto 2 a 0 e abbiamo ripreso la partita. La squadra fatica a gestire questo livello di competizioni e questi stadi. Io avevo già capito tutto nel prepartita, è una cosa normale che ci sta nel calcio”.

Oggi l’inesperienza ha pesato anche su Steele…

“Sì, su lui e tutti i big miei. Steele non è abituato a giocare queste partite. Il gol di Lukaku, Dunk gli ho visto far fare certe chiusure in Premier, era in vantaggio, e questo ha pesato, e cioè il peso della partita e l’inesperienza di giocare queste partite ha pesato su certi giocatori”.

Come prepara i giocatori in vista del ritorno?

“Il Brighton non è la prima volta che si perde così e hanno risposto bene. Però non stiamo facendo gol, e questo è un dato importante. E’ chiaro che è difficile in 15 giocatori giocare ogni 3 giorni, specie se non sei abituato ed è per questo che abbiamo perso tanti giocatori per infortunio”.

Come sta Dunk? Sarà difficile recuperarlo dopo quell’errore?

“Ora erano tutti dispiaciuti. Sanno che hanno fatto meno del solito. Dunk è sempre stato un esempio e continuerà a esserlo. Sta giocando sempre e fa fatica a reggere le tre partite. Ma come leadership zero dubbi”.

Le dispiace per i supporter arrivati all’Olimpico? I due tifosi accoltellati?

“Mi dispiace molto, e mi fa più male perchè è successo nel mio paese. Per quanto riguarda i tifosi allo stadio, è difficile reggere questo livello ma sotto il punto di vista dell’impegno non si può dire nulla ai giocatori” .

