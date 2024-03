DE ROSSI: “Non ho fatto niente di speciale. Se pensiamo di essere già qualificati ci ribaltano. Questi sono giocatori forti, lo ripeterò fino alla morte”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Brighton, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI A SKY SPORT

Grande Roma, che vittoria…

“Penso che ogni squadra anche le migliori abbiano momenti calanti nella loro stagione, non ho fatto chissà cosa io. Si è incanalato tutto nel migliore dei modi, sta andando tutto nel migliore dei modi. Loro sono giocatori forti, lo ripeterò fino alla morte…vincono le partite che devono vincere, abbiamo giocatori che altre squadre si sognano, non c’è nulla di speciale. Io cerco di allenarli, per fare questo tipo di calcio bisogna correre tanto. Li tratto da essere umani e loro rispondono così”.

Oggi abbiamo visto tante cose speciali.

“Io sono contento, non sminuisco la vittoria. Ho visto tante cose che mi sono piaciute, possiamo ancora migliorare. Quando ci mettiamo bassi siamo anche più comodi perché loro ce l’hanno anche nel DNA, ma nel secondo tempo bisogna risalire meglio. Sono felice anche dell’attenzione. Anche ieri gli ho rotto un po’ le scatole, la preparazione di ieri non è durata come altre partite, giocavamo contro una squadra diversa da altre squadre e viene allenato da un allenatore diverso. C’è chi non lo ama ma io lo amo, giocare contro una squadra del genere ti fa capire quanto sia forte perché per prepararla ci metti il doppio del tempo”.

Il rinnovo?

“Fai il bravo, fai il bravo. La prestazione non va sporcata con questi discorsi. Lo so che voi cominciate, conosco la città. Adesso è l’ultimo pensiero, sono contentissimo. Sto facendo il lavoro che mi piace nel posto che mi piace con giocatori che mi fanno soddisfazioni a cui non avrei scommesso. Adesso guardi il calendario e tra due giorni giochiamo contro un’altra squadra fortissima e un allenatore speciale. Tra una settimana andremo a Brighton e se pensiamo di essere passati al ritorno ci ribaltano…”.

Nel preparare la gara dove pensavi di poter far male al Brighton? Da sinistra?

“Ora sembra che faccio il fenomeno, ma ai ragazzi avevo detto che l’avremmo potuta vincere lì la partita. Non si tratta di giocatori forti o meno, c’era un divario fisico importante tra Buonanotte e Spinazzola, altri giocatori con una corsa diversa. La condizione si Spina mi faceva pensare che quella parte di campo poteva essere una parte in cui avremmo fatto gol”.

Come ha trasformato la Roma in una squadra così aggressiva e coraggiosa?

“Penso che queste gare le prepari rispettando l’avversario. Più lo rispetti e più cerchi di non farlo giocare tranquillo. Loro sono una squadra che gioca tanto col pallone tra i piedi e quindi devi scegliere se aspettare o levargli il tempo di pensare. Secondo me il risultato è troppo ampio anche il nostro portiere è stato bravo, abbiamo concesso ma è normale con una squadra così. I giocatori sono stati quasi perfetti, non perfetti perché sennò smettono di lavorare per migliorare se glielo dico. Sono stati fantastici nell’aggressività, ma anche nello sforzo fisico come Lukaku e Dybala, Paulo ha fatto scivolate e avanti indietro. Senza questo atteggiamento si rischia di prendere imbarcate in queste partite”.

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Ha scelto la formula più rassicurante in questo momento?

“No, ho scelto la formazione tipo che stiamo usando spesso. È una situazione in cui ci stiamo trovando bene ed anche quella più adatta in base all’avversario”.

L’esperienza europea dei suoi giocatori è un valore aggiunto?

“Vediamo. Se faremo una partita intensa, di tecnica e di testa, questa cosa potrebbe essere un valore in più. Però non basta l’esperienza e il nome. Loro hanno personalità, sono una squadra affamata e in campionato se la giocano a viso aperto con tutte le big”.

La Premier è più allenante dal punto di vista del ritmo?

“Non lo so, non ci ho mai giocato in Premier. Sento dire che è molto allenante, ma secondo me lo è anche la Serie A. Penso che noi arriviamo pronti”.

