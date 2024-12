Crocevia capitano: Pellegrini attende l’occasione ma aumentano le incertezze sul futuro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pellegrini al bivio. Dopo tre panchine di fila il capitano giallorosso spera nell’occasione per provare a rilanciarsi, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes). Domani all’Olimpico arriva il Braga per il sesto turno della prima fase dell’Europa League, gara decisiva per continuare a sperare di qualificarsi direttamente agli ottavi della competizione.

“Gli manca il sorriso“, aveva detto Ranieri dopo l’esclusione col Lecce, ma le nubi sul futuro del numero 7 giallorosso sembrano aumentare anziché diradarsi. Il rapporto con la tifoseria non è stato mai idilliaco, ma negli ultimi mesi ha preso una piega che talvolta è andata anche oltre il dissenso. Il contratto in scadenza tra diciotto mesi, inoltre, suggerisce delle scelte imminenti sulle prossime mosse da decidere e pianificare con il club.

Per questo la gestione “in pausa” delle ultime settimane non fa che aumentare dubbi e voci, che sono corroborate da una distanza importante tra l’agente (che è anche quello di Zalewski, sempre più verso l’addio) e il club che non hanno mai affrontato la questione rinnovo in questi mesi. Chissà se Ranieri darà risposte oggi in conferenza stampa sul tema.

Fonte: Il Tempo

