CROTONE-ROMA 1-3, Il Messaggero: “Salto scudetto”, Corriere dello Sport: “Ora si fa sul serio”, Gazzetta: “Che sfida con l’Inter”

AS ROMA NEWS – La Roma non si ferma. Dopo la vittoria contro la Samp che aveva inaugurato il 2021, adesso arriva un altro bel risultato sul campo del Crotone, battuto per 3 a 1 grazie alla doppietta di Borja Mayoral e al rigore realizzato da Mkhiataryan.

La classifica ora si fa molto interessante, tanto che Il Messaggero (U. Trani) oggi titola: “Roma, salto scudetto”, con i giallorossi che vedono la vetta, ora a -4. I risultati del turno infrasettimanale infatti sorridono: ko le milanesi così come il Napoli. In più l’allenatore ha avuto la possibilità di usare il turnover sia in partenza che in corsa: risparmiati gran parte dei titolari, guardando proprio allo scontro diretto con l’Inter.

Leggo (F. Balzani) gioca con le parole e titola “Ad Mayoral“, con Fonseca che fa riposare Dzeko ma si gode il suo centravanti spagnolo, autore di una prestazione maiuscola. “La Roma c’è”, scrive invece la Gazzetta dello Sport (P. Archetti), e ora la partita con l’Inter diventa una di quelle sfide che in tempi normali avrebbe lanciato la corsa al biglietto.

Gioca col nome dell’attaccante ex Real Madrid anche Il Romanista che oggi titola “Ubi Mayoral“. “Siamo terzi a quattro punti dal primo posto e a tre punti dall’Inter, contro cui giochiamo domenica. Pensiamo solo a quella partita, senza guardare la classifica“, scrive il quotidiano. “La Roma fa sul serio”, scrive il Corriere dello Sport. “Ora i giallorossi aspettano Conte nella gara del possibile aggancio”.

