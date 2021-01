De Sanctis, il giallo dello schianto: niente ambulanza né vigili, la ricostruzione dell’accaduto

NOTIZIE AS ROMA – Tanta paura per Morgan De Sanctis, che nella notte tra martedì e mercoledì ha avuto un brutto incidente con la sua auto e che stava per costargli la vita. Stando a quanto raccontano oggi diversi giornali tra cui Leggo, le cause del terribile schianto che hanno provocato al dirigente diverse lesioni interne con necessaria asportazione della milza restano ancora da chiarire.

Momenti di apprensione per l’ex calciatore fino al bollettino finale che ha sciolto la prognosi dichiarandolo fuori pericolo. Ma dalle liete notizie sanitarie alle indagini il passo è stato breve. Già, perché la versione al momento non ha trovato riscontri: i vigili urbani non sono stati chiamati e, dopo una prima ricognizione, non è stato individuato neanche il punto preciso dello schianto (che secondo i testimoni della vicenda dovrebbe aver coinvolto anche un’altra vettura).

Stando a quanto riferisce invece Il Tempo (F. Magliaro), le prime informazioni riferiscono che alle 22.10 è giunta una richiesta al numero unico per le emergenze, 112, per un’ambulanza e per i vigili urbani all’altezza di via dei Georgofili. La richiesta poco dopo è stata annullata. Nel sinistro i due ragazzi a bordo sono rimasti fortunatamente illesi, mentre chi ha avuto la peggio è stato proprio De Sanctis il quale, sceso dal proprio veicolo, spaventato e sotto shock, avrebbe però detto a più riprese di sentirsi bene e di non avere bisogno di soccorso.

Il dirigente giallorosso, aggiunge Leggo, sarebbe stato portato in piena notte a villa Stuart da Vito Scala, che si trovava nei pressi della Colombo. Arrivati alla clinica privata i sanitari hanno subito “spedito” De Sanctis al Gemelli proprio per il quadro sanitario gravissimo: emorragia interna e lesioni alle costole. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso, a mezzanotte, è stato subito sottoposto a un’operazione delicata per asportare la milza. Un breve passaggio in terapia intensiva per scongiurare problemi e, dopo la stabilizzazione dei parametri vitali, il bollettino di fuori pericolo.

