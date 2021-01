(LIVE!) CROTONE-ROMA, le formazioni ufficiali: gioca Cristante con Villar, Perez e Mkhitaryan dietro Mayoral

AS ROMA NEWS – Dopo aver regolato la Samp, la Roma torna di scena in campionato, ospite del Crotone di Stroppa. I calabresi sono il fanalino di coda della classifica, ma stanno dimostrando di essere vivi e in salute.

Per i giallorossi dunque gara da prendere con le molle, soprattutto perchè l’impegno di oggi viene dopo una partita durissima su un campo pesante e precede di qualche giorno la sfida contro l’Inter. Servirà una Roma concentrata per centrare l’obiettivo tre punti. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto del match.

CROTONE-ROMA, LE ULTIME DALL’EZIO SCIDA

Ore 14:00 – Ufficiale anche la formazione del Crotone, eccola: Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Eduardo, Zanellato, Molina, Reca; Simy, Messias.

Ore 14:00 – La Roma ufficializza il suo undici con un tweet che riportiamo di seguito.

🟥🟧🟨🐺🟨🟧🟥 Ecco la nostra formazione per #CrotoneRoma FORZA ROMA! pic.twitter.com/v5s6VaPVXH — AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2021

Ore 13:40 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma, questo l’undici iniziale: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Ore 13:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra Crotone, clima gradevole. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le scelte dei due allenatori.

CROTONE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Eduardo, Zanellato, Molina, Reca; Simy, Messias.

A disp.: Festa, Djidji, Marrone, Luperto, Rispoli, Crociata, Rojas, Petriccione, Vulic, Siligardi, Dragus, Riviere.

All.: Stroppa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Farelli, Boer, Juan Jesus, Kumbulla, Veretout, Diawara, Podgoreanu, Pellegrini, Providence, Dzeko.

All.: Fonseca.

ARBITRO: Piccinini di Forlì. Guardalinee: Peretti e Vono. Quarto uomo: Pezzuto. Var: Pairetto. Avar: De Meo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini