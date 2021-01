BORJA MAYORAL: “Sempre pronto ad aiutare la squadra. Io titolare? E’ il mister che decide”

AS ROMA NEWS – Borja Mayoral parla a Sky Sport al termine di Crotone-Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Ezio Scida:

Prima doppietta in campionato…

“Sono molto contento per i due gol e per la vittoria della squadra che non era facile in questo campo”.

Ora per Fonseca sarà difficile lasciarti fuori…

Io lavoro sempre in ogni partita e in ogni allenamento poi l’allenatore è quello che decide. Sono sempre pronto per giocare e aiutare la squadra.