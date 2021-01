FONSECA: “Contro l’Inter vogliamo vincere. Dzeko e Mayoral insieme? Per ora no”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca interviene ai microfoni delle varie emittenti televisive al termine di Crotone-Roma per parlare della prestazione fornita dalla sua squadra. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate dal tecnico portoghese ai media:

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Li vedremo insieme Dzeko e Mayoral?

“Vedremo, adesso la squadra gioca bene con questo modulo e non ho necessità di cambiare, ma in futuro vedremo”.

Ora arriva l’Inter e capiremo quanto vale la Roma.

“Per noi è importante fare tre punti e vincere ogni partita, non importa l’avversario. L’Inter è forte e sarà difficile ma giocheremo con l’intenzione di vincere come con tutte le altre grandi squadre”.

Ci dice i nomi di mercato che ha suggerito a Tiago Pinto?

“Non posso dirli (ride, ndr)“.

Vuoi dedicare un pensiero a De Sanctis?

“È stato un momento triste, auguriamo a Morgan che ritorni presto. Sappiamo che l’intervento è andato bene e gli auguriamo di tornare presto con noi”.

PAULO FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Terza vittoria consecutiva…

“Abbiamo fatto una partita molto seria, rispettando una squadra che per me ha qualità ma abbiamo fatto una bellissima partita soprattutto nel primo tempo, nel secondo abbiamo gestito bene. Possiamo migliorare le nostre uscite del secondo tempo ma abbiamo fatto una partita molto buona”.

Avete consolidato il terzo posto.

“Si, volevamo vincere e l’abbiamo fatto. Ora testa alla prossima partita”.

Ha cambiato modulo mettendo Pellegrini e Veretout in panchina…

“Il modulo era lo stesso, abbiamo solo cambiato giocatori e per me quello che conta è che non cambi la qualità al di la degli interpreti. Oggi la squadra lo ha fatto”.

Ora Inter e Lazio. Negli scontri diretti non avete brillato fino a ora…

“Dobbiamo vincerle tutte. Ora c’è l’Inter, pensiamo allo stesso modo in cui abbiamo preparato questa. L’avversario non conta”.

Milan-Juve?

Pensiamo a noi e alla prossima partita.