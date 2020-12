CSKA SOFIA-ROMA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde malamente l’ultima partita del girone di Europa League, sconfitta per 3 a 1 dal CSKA Sofia. I giallorossi pagano a caro prezzo gli errori individuali molto gravi di Diawara e Fazio. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Boer 5,5 – Esordio poco fortunato, incassa subito gol al primo tiro senza essere impeccabile. Poi gli errori gratuiti di Diawara e Fazio lo condannano a subire la doppietta di Sowe. Ma è giovanissimo, avrà tutto il tempo per crescere.

Fazio 4,5 – Le ripartenze veloci lo mandano un po’ in difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa commette un’ingenuità clamorosa regalando un gol che taglia le gambe alla Roma.

Kumbulla 6 – Gioca nell’inedita posizione di centrale e lo fa con qualche affanno. Poche responsabilità sui gol. Dal 46′ Smalling 6 – Gioca per mettere minuti nelle gambe.

Juan Jesus 6 – Copre le spalle a Bamba e lo fa con mestiere.

Bruno Peres 5,5 – Comincia male sbagliando un pallone sanguinoso che porta al gol del Cska. Dal suo piede nasce l’azione del pareggio. Un po’ poco. Dall’82’ Tripi: sv.

Diawara 5 – Il suo procuratore chiedeva più spazio per lui, ma se gioca così è difficile che Fonseca possa concederglielo. L’errore che costa ai giallorossi il gol del 2 a 1 è piuttosto grave. Prova a riscattarsi nella ripresa, ma lo fa solo parzialmente.

Milanese 7 – Parte fortissimo, e non a caso segna anche un gran bel gol. Gioca una bella partita, piena di spunti che lasciano intravedere doti interessanti. Dal 63′ Villar 6 – Entra in campo quando la partita era già segnata.

Bamba 6 – Soffre nel fare l’esterno a tutta fascia. In affanno quando deve difendere, ma lui è un attaccante esterno abituato, fra l’altro, a giocare a destra. Oggi era difficile pretendere di più da lui. Dal 63′ Karsdorp 5,5 – Non combina granché.

Carles Perez 5 – Da lui ci si aspettava di più stasera. Era apparso tra i più in forma nelle sue ultime apparizioni, e invece oggi non riesce a lasciare il segno. Deve diventare più continuo.

Pedro 6 – Cerca di prendersi la squadra sulle sue spalle giocando a tutto campo. Lodevole per l’impegno, un po’ meno per la qualità delle giocate, non sempre eccelsa.

Borja Mayoral 6 – Anche oggi conferma, seppur a fasi alterne, di avere qualità interessanti. Abile uomo assist sulla rete di Milanese. Stasera però gli manca il gol.

FONSECA 6 – La Roma imbottita di seconde linee e di Primavera perde la partita per una serie di errori individuali clamorosi, regalando il match al Cska Sofia. La gara di stasera non contava nulla, anche se perdere non fa mai piacere. Ora testa al campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini