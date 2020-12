CSKA SOFIA-ROMA, i convocati di Fonseca: ok Smalling. Out Dzeko, Mkhitaryan e Spinazzola

AS ROMA NEWS – E’ appena stato reso noto l’elenco dei convocati per Cska Sofia-Roma, match di Europa League in programma domani. In lista torna Chris Smalling, che dunque appare recuperato al 100%.

Restano invece a Roma diversi calciatori: non sono stati infatti convocati Dzeko, Mkhitaryan, Cristante, Ibanez e Spinazzola oltre a Veretout, Pellegrini e Mancini. In elenco tanti giovani tra cui Ciervo, Bove, Tripi, Bamba e Milanese.

Questo l’elenco completo nel tweet della As Roma: