AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 13:00 – Stando a quanto rivela il portale Goal.com, il primo acquisto di Tiago Pinto potrebbe essere Lucas Verissimo del Santos: pronta l’offerta ufficiale della Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:00 – Dal Portogallo assicurano che il Benfica sia interessato a Bruno Peres, calciatore in scadenza di contratto. Il destino nella Roma del terzino verrà deciso anche da Tiago Pinto, operativo a Trigoria da gennaio.

Ore 10:00 – Non c’è interessamento dei legamenti e della capsula legamentosa per Lorenzo Pellegrini. Si temeva il peggio. Essendo solo un trauma contusivo, potrebbe anche recuperare per il Bologna. Venerdì decideranno se farlo allenare con la squadra. Lo scrive Angelo Mangiante di Sky Sport.

Ore 9:45 – Prosegue giorno dopo giorno il recupero di Nicolò Zaniolo dopo la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, effettuata a settembre. Come riportato da La Repubblica, la Roma si sta intanto muovendo per rinnovare il contratto del calciatore fino al 2025, per blindarlo e per dimostrargli la fiducia della società.

Ore 9:00 – Il Fenerbahce, già interessato a Juan Jesus durante la sessione estiva di mercato, sembra essere tornato alla carica per il difensore giallorosso e a gennaio tenterà un nuovo assalto.

