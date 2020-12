FONSECA: “Pellegrini resti concentrato sul campo. Veretout ok per Bologna, Mancini no. Maresca? Discorso chiuso”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca parla a Sky Sport prima della conferenza stampa prevista alla vigilia di Cska Sofia-Roma, un match che ormai è poco più che un’amichevole dato che i giallorossi sono già matematicamente primi nel loro girone. Ecco le parole dell’allenatore portoghese sulla gara di domani:

“Sono molto soddisfatto del nostro percorso. È vero che abbiamo il primo posto, ma vogliamo giocare l’ultima partita per vincere, senza dubbio. Dopo la fase a gironi, che è stata importante per noi, ci saranno tante squadre forti. Come dico sempre è una mini Champions League”.

Campionato e corsa al quarto posto?

“È molto difficile, come mi immaginavo. C’è un grande equilibrio, con tante squadre forti che possono lottare per i primi posti della classifica”.

Che ne pensa delle polemiche su Pellegrini?

“Deve rimanere concentrato su quello che deve fare in campo. Per me contro il Sassuolo ha fatto una grande partita e deve essere consapevole di quello che sta facendo”.

Veretout e Mancini sono recuperabili per Bologna-Roma?

“Credo che Veretout sarà pronto e credo che potrebbe giocare. Più difficile Mancini”.

Contro il Bologna non sarà presente in panchina per quanto successo con Maresca…

“È un discorso chiuso, adesso penso solo alla partita contro il CSKA”.