Cura Roma: corse pure nei parcheggi per Gasp, metodo Zeman

Si suda, parecchio. Mentre il mercato aspetta ancora le fumate bianche decisive per Rios, Wesley e Ferguson a Trigoria la squadra sta provando sulla propria pelle la cura Gasp, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Il tecnico ha imposto subito doppie sedute (con qualche eccezione come ieri) e stabilito un lavoro di fondo che da queste parti non si vedeva dai tempi di Zeman. “Ma dove stanno correndo?“. La domanda è venuta spontanea sui social quando Dybala e compagni sono stati immortalati sudatissimi non sul campo verde da gioco ma nelle aree di parcheggio, sul viale che collega le diverse strutture e nelle aree pedonali. Praticamente tutto il perimetro di Trigoria.

“Dobbiamo abituarci il più velocemente possibile – ha ammesso Pisilli – Adesso è faticoso, ma raccoglieremo i frutti dopo”. La giornata tipo inizia in palestra e successivamente ci si sposta in campo con tantissimo lavoro sulla parte atletica. Alle 16 nuovo appuntamento in palestra e piscina visto il gran caldo e infine, alle 18 tutti in campo per le partitelle finali.

Una doppia seduta che sembra tripla e un regime di alimentazione ferreo che sta già dando i primi risultati. Gli allenamenti sono blindati, non solo ai media ma anche al personale interno. Un altro segnale chiaro da parte di Gasp. Che ora si aspetta facce nuove.

Fonte: Leggo