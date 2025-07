“ON AIR!” – PIACENTINI: “Massara figlio di Sabatini, non credo abbia mollato Rios”, ORSI: “Guardate che El Aynaoui è forte…”, CASANO: “Ghilardi può essere un affare”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ferguson, Ghilardi, Rios e Wesley? Darei un 7,5 come voto al mercato. Se invece arrivasse El Aynoui invece di Rios il voto scenderebbe a 7. Se metti dentro tre titolari, il voto è comunque sette…Se prendessi Wesley e Rios faresti un salto di qualità importante… Ieri sera tutti dicevano che la Roma stava per chiudere con il Lens per El Aynaoui, ma io non ci credo fino in fondo: secondo me sono strategie per arrivare a dama con l’obiettivo principale. Mi puzza molto di tarantella, e credo sia una dinamica comprensibile e adeguata al ds preso: Massara è figlio di Sabatini, uno che con questa roba qui ci mandava avanti i treni…”

David Rossi (Rete Sport): “Il livello di stress che vivono i tifosi è comprensibile. Loro ti dicono: “Va bene Massara, va bene Ranieri, va bene Gasperini…però sono 25 anni che non si arrivava al 18 luglio senza manco un giocatore nuovo“. Il tifoso giustamente qualche cosa vuole. Questo è il periodo dei sogni, e i sogni non conoscono sconfitte… Massara su 3-4 che sta trattando, 2-3 secondo me li prende. E se ne prende 2-3 tra Rios, Wesley, Ferguson, El Aynaoui, la Roma va bene…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dieci milioni per Ghilardi? Non sono d’accordo con nessuna delle valutazioni fatte nelle operazione del mercato italiano, l’unica che mi sembra aderente alla realtà con prospettiva di fare un affare è proprio quella di Ghilardi…pensa quanto può essere scemo Massara…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Rios? E’ il gioco delle parti. Hanno fatto uscire che stanno lasciando la pista per andare sul marocchino sperando che il Palmeiras possa abbassare le pretese. Il problema è che stai facendo questo giochino con un club che non ha bisogno di vendere, e se non gli dai 30 milioni loro il giocatore se lo tengono…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma non avendo tantissima liquidità da spendere, non può andare dal Palmeiras e dargli 30 milioni subito, ma deve cercare di mediare e tirare sul prezzo cercando di strappare il miglior accordo possibile. Il problema è quando i giornali scrivono che ci sono 100 milioni da spendere…Non sei padrone delle tue scelte se non hai i soldi, ma stai alla mercè di quello che decidono gli altri…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se non prendi la prima scelta è sempre un piccolo fallimento nel tuo mercato, ma ci sono mille dettagli di un’operazione che dobbiamo considerare. Ad esempio le modalità di pagamento, perchè un conto è pagare un calciatore in 5 anni e un conto è se ti chiedono un pagamento immediato. Prendere Rios e Wesley spendendo 55 milioni la Roma non penso possa farlo, e allora devi rinunciare a uno dei due…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se il Palmeiras non schioda dai 30 milioni di euro per Rios e tu lo vuoi veramente, allora fai uno sforzo in più e metti a posto il centrocampo. Però Massara è un bravo ds e saprà fare le sue valutazioni. El Aynaoui? Le perplessità non sono legate alle qualità, ma sullo stato fisico e soprattutto il discorso della coppa d’Africa, è uno che ti può sparire per due mesi e quello può essere un problema che Rios non ha. Fosse per me li prenderei tutti e due…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Rios? Io avrei già virato su altro, e giustamente la Roma sta pensando a altre situazioni. Rios è un bon giocatore, ma non un fuoriclasse. Non vi aspettate comunque di vedere Ederson, perchè non è Ederson… Ferguson? E’ una cosa che si può capire, è giovane ha fatto male, ma ha grandi margini. Pensando a quello che hanno fatto giovani attaccanti con Gasperini, puoi pensare che questo ragazzo può esplodere. Per costi e formula mi sembra una buona idea…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Guardate che El Aynaoui è bravo eh, non è un cattivo giocatore…è molto bravo, ha qualità. E’ giusto che se un giocatore viene indicato dall’allenatore, tu ci vada sopra. Ma le trattative non possono essere estenuanti. Come Rios nel mondo ce ne sono altri, basta avere delle idee. Giusto stargli dietro, ma poi dopo ciao…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Io su Rios già ieri vi avevo detto che c’era un’altra società, e in maniera concreta nelle cifre. Tanto è vero che la situazione con la Roma è in stallo. El Aynaoui? Io l’ho visto giocare anche da difensore…ottimo giocatore, bel fisico, prestante e la Roma ne ha bisogno…”

