CURIOSITÀ | Gasperini sceglie la sua Roma di sempre: ecco l’undici ideale del tecnico

Chiusura particolare per l’intervento di Gian Piero Gasperini al Festival dello Sport di Trento. Il tecnico della Roma, chiamato a scegliere la sua formazione ideale della storia giallorossa, ha messo da parte la consueta difesa a tre e optato per un più classico 4-3-1-2.
Tra i pali spazio a Franco Tancredi, con una linea difensiva composta da Cafu, Aldair, Walter Samuel e Sebino Nela. A centrocampo Agostino Di Bartolomei in regia, affiancato da Daniele De Rossi e Paulo Roberto Falcao.
Sulla trequarti, inevitabilmente, Francesco Totti, alle spalle della coppia offensiva formata da Gabriel Batistuta e Bruno Conti. Una formazione piena di simboli della storia romanista, scelta da Gasperini mescolando epoche e caratteristiche completamente diverse.
L’undici ideale della Roma secondo Gasperini: Tancredi; Cafu, Aldair, Samuel, Nela; De Rossi, Di Bartolomei, Falcao; Totti; Batistuta, Conti.
FONTE: Festival dello Sport – La Gazzetta dello Sport