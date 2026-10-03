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VIDEO | Gasperini: “La partita di Verona quella più emozionante. I gol di Malen la sorpresa più grande. Messi il giocatore che avrei voluto allenare”

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Un rapido botta e risposta per Gian Piero Gasperini ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il tecnico della Roma ha risposto ad alcune domande sulla sua esperienza in giallorosso, indicando la partita che lo ha emozionato maggiormente, quella vissuta con più difficoltà e il giocatore che lo ha sorpreso di più. Chiusura con un nome decisamente speciale: quello del campione che avrebbe voluto allenare in carriera.

Da quando è alla Roma, qual è la partita che l’ha emozionata di più?
“Direi l’ultima in campionato col Verona, perché la sensazione era di aver raggiunto un traguardo importante, con grande soddisfazione”.

La partita più difficile invece?
“Sono tutte. Quella più difficile è stata in un momento di calo da parte della Roma, con l’Inter l’anno scorso. Però, insomma, l’ultima che abbiamo giocato è stata più…”

Qual è stato invece il giocatore che l’ha sorpresa maggiormente?
“Sorpreso sicuramente il numero di gol di Malen. È stato qualcosa che nessuno poteva immaginare. Per il resto sono state tutte sorprese molto positive”.

Qual è il giocatore che avrebbe voluto allenare e non ha avuto l’opportunità di farlo?
“Messi”.
FONTE: La Gazzetta dello Sport

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2 Commenti

  1. Ieri sera su canale 60 c’è stato l’esempio tipico di come si travisano, IN MALAFEDE, i commenti del Mister.
    A proposito di Romano, Gasperini ha chiaramente spiegato si è trattato di un’operazione “costretta” dal FFP e che cmq bisognerebbe che il calcio Italiano si strutturasse per allevare i talenti locali e non esserne costretti alla vendita.
    Augurando a Romano un futuro in squadre top.
    Ecco come è stato commentato:
    “Aperta polemica del Gasp con la sua Società, non top..”
    🤮
    FORZA ROMA

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    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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