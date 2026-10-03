VIDEO | Gasperini: “La partita di Verona quella più emozionante. I gol di Malen la sorpresa più grande. Messi il giocatore che avrei voluto allenare”

Un rapido botta e risposta per Gian Piero Gasperini ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il tecnico della Roma ha risposto ad alcune domande sulla sua esperienza in giallorosso, indicando la partita che lo ha emozionato maggiormente, quella vissuta con più difficoltà e il giocatore che lo ha sorpreso di più. Chiusura con un nome decisamente speciale: quello del campione che avrebbe voluto allenare in carriera.

Da quando è alla Roma, qual è la partita che l’ha emozionata di più?

“Direi l’ultima in campionato col Verona, perché la sensazione era di aver raggiunto un traguardo importante, con grande soddisfazione”.

La partita più difficile invece?

“Sono tutte. Quella più difficile è stata in un momento di calo da parte della Roma, con l’Inter l’anno scorso. Però, insomma, l’ultima che abbiamo giocato è stata più…”

Qual è stato invece il giocatore che l’ha sorpresa maggiormente?

“Sorpreso sicuramente il numero di gol di Malen. È stato qualcosa che nessuno poteva immaginare. Per il resto sono state tutte sorprese molto positive”.

“Avrei voluto allenare Messi, si chiama così?”: raffica di domande a Gasperini 👀😅#gazzetta #ilfestivaldellosport pic.twitter.com/SRZdcRsatE — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 3, 2026

Qual è il giocatore che avrebbe voluto allenare e non ha avuto l’opportunità di farlo?

“Messi”.

FONTE: La Gazzetta dello Sport