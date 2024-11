Da 3-0 a 3-3, altro flop del City. Guardiola in TV pieno di graffi: “Volevo farmi del male da solo”

ALTRE NOTIZIE – Ennesimo risultato negativo del Manchester City in una stagione sorprendentemente al di sotto delle aspettative: il 3-3 in casa contro il Feyenoord, dopo essersi trovati avanti 3-0 fino al 74’ fa malissimo. Soprattutto a Pep Guardiola, apparso ai microfoni delle tv pieno di segni sul volto.

Al termine del match, l’ex centrocampista è apparso in televisione con graffi evidenti sulla fronte e sulla testa, e una ferita sopra al naso. Tutti si sono domandati che cosa fosse successo: in molti hanno pensato a un litigio piuttosto acceso con qualche giocatore dentro lo spogliatoio.

Il tecnico invece ha spiegato di essersi auto-inflitto quelle ferite: “Sì, me le sono fatte con le dita perché volevo farmi del male”. Parole che hanno spiazzato i giornalisti. Guardiola non sa spiegarsi il crollo improvviso: “Eravamo avanti 3-0, stavamo giocando bene, poi abbiamo concesso dei gol perché non siamo stabili. Prima uno, poi un altro, poi un altro ancora. Stiamo perdendo tante partite ultimamente, siamo fragili. Avevamo chiaramente bisogno di una vittoria, ci avrebbe dato fiducia. E invece…”.

E invece è finita con graffi su tutta la testa a furia di prendersela con sé stesso. Il City al momento 15° in Champions con otto punti (ma potrebbe trovarsi ancora più in basso dopo le partite di oggi) e già a -8 dalla vetta in campionato. Risultati molto negativi che mettono in bilico anche Guardiola, uno degli allenatori più vincenti della storia.