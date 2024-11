Mancini: “Mai chiamato dalla Roma. Se mi fosse stato proposto un bel progetto avrei detto sì”

AS ROMA NEWS – Roberto Mancini, ex ct dell’Arabia accostato fortemente alla Roma come sostituto di Juric, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Giornale e si è soffermato anche sulle voci che lo vedevano sulla panchina giallorossa. Queste le sue parole:

I giornali hanno fantasticato anche quando l’hanno data vicinissimo alla panchina della Roma?

“Sì, anche in quel caso. Non sono mai stato contattato per la panchina della Roma. Nessuna chiamata dalla dirigenza”.

Le ha fatto placere leggere Il suo nome per giorni come primo della lista dei possibili sostituti di Juric?

«Mi ha fatto piacere leggere che molti tifosi romanisti ne sarebbero stati felici e molti laziali incazzati».

Se la Roma l’avesse chiamata come avrebbe risposto?

«Se ci fossero state le condizioni di un bel progetto da portare avanti insieme, avrei risposto di si».

Fonte: Il Giornale

