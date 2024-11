Col Tottenham si cambia: tocca a Soulè, chance per Hummels, rischia Pellegrini

AS ROMA NEWS – Si cambia. Domani sera all’New White Hart Lane di Londra mister Ranieri opererà un turnover corposo rispetto all’undici schierato a Napoli. Probabile la conferma del 4-4-1-1 con Hummels che potrebbe giocare dal primo minuto al posto di uno tra Mancini e Ndicka.

Anche a centrocampo il tecnico attingerà dal mercato operato in estate da Ghisolfi: in mediana riecco Enzo Le Fee accanto a Konè, al momento intoccabile. A destra possibile chance per Soulè, a meno che Ranieri non decida di tenere fuori Dybala dall’undici iniziale e schierare l’ex Frosinone dietro a Dovbyk. Oggi ne capiremo di più: se la Joya sarà in gruppo nella rifinitura e non avvertirà nuovi fastidi, potrebbe anche tornare a giocare dal primo minuto.

A sinistra potrebbe giocare nuovamente Pisilli, che sarà squalificato in campionato. Chi rischia di restare fuori è Lorenzo Pellegrini, sostituito da Ranieri all’intervallo di Napoli-Roma: per il capitano le occasioni di riscatto sembrano essere finite ed è probabile che scivoli in panchina per fare spazio ad altri.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

