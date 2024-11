Dybala tra Argentina, Arabia e MLS. Ma il presente dice Roma: ecco quante presenze mancano per il rinnovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Faccio come mi pare. Se sta bene gioca“. Claudio Ranieri è stato chiaro sulla gestione di Paulo Dybala, che sembra finalmente tornato a disposizione del tecnico in vista della trasferta di Londra contro il Tottenham.

Oggi è atteso in campo nell’allenamento di rifinitura, e domani sera al New White Hart Lane dovrebbe partire titolare al fianco di Dovbyk. Ma se il presente dice ancora Roma, il futuro è incerto. Ieri c’ha pensato la moglie Oriana Sabatini a gettare benzina sul fuoco: “Se Paredes vuole che vada al Boca Juniors lo seguirà. Io voglio tornare in Argentina“.

Inoltre, club arabi e della MLS restano alla finestra. Il centrocampista è pronto al ritorno a casa giugno e ha già dichiarato in passato di voler convincere anche Paulo Dybala: “Ci proverò sicuramente”. Ora però c’è il presente da onorare e per entrambi è a tinte giallorosse: mancano 8 presenze da almeno 45 minuti per far scattare il rinnovo fino al 2026.

Fonte: Il Messaggero

