Da Bove a Pisilli, così Mourinho scopre l’oro di Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I baby giallorossi in copertina. Oggi quasi tutti i giornali si dedicano ai ragazzini prodotti dal vivaio romanista che stanno rubando la scena ai più grandi.

Si è cominciato giovedì sera con il gol di Niccolò Pisilli, 19 anni, le cui lacrime di gioia hanno fatto il giro del mondo commuovendo non solo Mourinho ma anche tutti gli amanti di questo sport. Il giovane centrocampista è esploso in Primavera la scorsa stagione, realizzando una valanga di gol nonostante il ruolo e mettendosi in vetrina anche con la nazionale U19 azzurra con la quale ha vinto un europeo da protagonista.

Ragazzo gentile che ha raggiunto la prima base della vita: diplomato, si è iscritto all’università di Scienze Motorie perché non si sa mai cosa può succedere. Forse, se non avesse firmato un contratto da professionista fino al 2026 poco prima di esordire in Serie A contro l’Inter, avrebbe scelto la facoltà di Scienze della Comunicazione. Ma quando gli hanno spiegato che aveva la stoffa, che poteva farcela, Niccolò ha accettato concentrarsi (quasi) solo sul calcio.

Mou lo sta facendo crescere con calma. Considerato più “bambino” rispetto a Pagano, l’altro baby che ha trovato più spazio in prima squadra in questa stagione, Pisilli deve crescere soprattutto nel fisico, ma ha le doti per emergere: centrocampista offensivo col vizio del gol, ama inserirsi in area avversaria per far valere le sue doti balistiche.

Ieri poi è stata la giornata di Edoardo Bove, altro prodotto del vivaio che è ormai diventato un quasi titolare della squadra maggiore . Il suo rinnovo fino al 2028 ha messo d’accordo tutti: ragazzo e calciatore con la testa sulle spalle, bravo sia in fase di interdizione che di spinta, il “cane ammalato” Bove sta diventando un giocatore indispensabile nella mediana giallorossa.

Mourinho lo ha fatto crescere con sapienza: dopo una stagione di apprendistato, ora Edo ha completato il suo processo di crescita ed è diventato a tutti gli effetti un giocatore da ruotare nella rosa. Stesso discorso fatto, con un anno di anticipo, da Nicola Zalewski. Il polacco contro lo Sheriff è tornato a essere tra i migliori in campo. La sua evoluzione è stata meno lineare: esploso il primo anno, ha poi avuto un periodo di flessione che ora sta cercando di mettere alle spalle.

Detto di Pagano, gli altri giovani in rampa di lancio sono due attaccanti esterni: si tratta di Joao Costa, 18 anni, e Luigi Cherubini, 19enne capitano della Primavera che tra i giovani sta dimostrando un talento non comune. Oltre a Mattia Mannini, jolly di centrocampo che a soli 17 anni ha esordito giovedì in Europa League.

A questi vanno aggiunti tutti quegli altri calciatori ex Primavera che Mou ha lanciato in prima squadra e che Pinto ha utilizzato per generare plusvalenze importanti: Tahirovic ha portato 7,5 milioni, Volpato idem, Missori 2,5 milioni, Faticanti 1 milione e Felix 6 milioni. Un tesoro da 24,5 milioni. Che la Roma si appresta a incrementare.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero