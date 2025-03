Da esubero a leader ritrovato: Cristante torna titolare e ora spera nel rinnovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La cura Ranieri ha rigenerato molti giocatori della Roma, tra cui Bryan Cristante. Il centrocampista, fresco di 300 presenze in giallorosso, è ora vicino a superare una leggenda come Agostino Di Bartolomei (314).

Secondo Il Messaggero, l’ex Atalanta ha attraversato un periodo complicato dopo l’esonero di De Rossi, subendo critiche e vedendo il suo futuro in bilico. A gennaio la Fiorentina lo aveva messo nel mirino, e un addio in estate resta possibile. Tuttavia, nelle ultime settimane, ha ribaltato la situazione: dai fischi agli applausi, Cristante è tornato a essere una pedina chiave della mediana romanista.

Giovedì, in Europa League contro l’Athletic Club, guiderà la mediana in assenza dello squalificato Paredes. Al suo fianco ci sarà Koné, altro perno dello scacchiere di Ranieri. Poi a fine stagione la Roma prenderà una decisione: Cristante ora spera di poter convincere il club a trattenerlo.

Fonte: Il Messaggero