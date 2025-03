Hummels, nuovo post ironico sui social: “L’Oscar per la vacanza più lunga va a…” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Anche contro il Como, Claudio Ranieri ha lasciato in panchina Mats Hummels. Il difensore tedesco, dopo essere tornato in campo contro il Monza, è stato nuovamente risparmiato dal tecnico giallorosso, forse in vista della sfida di Europa League contro l’Athletic Club.

Il giorno dopo la vittoria all’Olimpico, Hummels ha scelto l’ironia per commentare la sua esclusione. Sui social ha pubblicato una foto mentre passeggia per Roma, accompagnata da una didascalia pungente: “L’Oscar per la vacanza più lunga va a…“. Non è la prima volta che il difensore tedesco usa i social per fare ironia sul suo scarso impiego.