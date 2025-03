AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di lunedì 3 marzo 2025.

Ore 9:30 – DYBALA TORNA TRA I CONVOCATI DI SCALONI – Paulo Dybala torna in Nazionale. La Joya è tra i preconvocati di Scaloni per le sfide di marzo contro Uruguay e Brasile. Presente in lista anche Paredes. Rimarrà a Trigoria invece Matias Soulè.

Ore 9:10 – DOVBYK MIGLIORE IN CAMPO PER I GIORNALI – E’ Artem Dovbyk, con una media del sette, il migliore in campo della Roma di ieri nella vittoria contro il Como. Seguono Saelemaekers, Dybala e Rensch. Bocciati Konè e Ndicka, ma i peggiori sono Pellegrini e Mancini.

Ore 8:20 – MANCINI SQUALIFICATO, OUT CONTRO L’EMPOLI – Se Leandro Paredes non ci sarà contro l’Athletic Bilbao per squalifica, a restare fuori contro l’Empoli domenica prossima sarà Gianluca Mancini: era diffidato, e ieri contro il Como ha incassato un giallo che lo terrà fuori contro i toscani.

Ore 8:00 – CELIK IN DUBBIO PER L’ATHLETIC – Zeki Celik è stato costretto al cambio per un problema all’adduttore nel corso del secondo tempo di Roma-Como: le condizioni del turco verranno valutate in vista della sfida di giovedì contro l’Athletic. (Il Tempo)

