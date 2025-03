PRIMAVERA, Roma-Cremonese 2-1: doppietta di Graziani, i giallorossi volano in vetta

NOTIZIE AS ROMA – Successo pesante per la Roma Primavera, che supera 2-1 la Cremonese al Tre Fontane e si prende il primo posto in solitaria. Gli ospiti passano in vantaggio al 42’ con un rigore trasformato da Gabbiani, ma la risposta giallorossa è immediata: due minuti dopo, sempre dal dischetto, Graziani firma il pareggio.

Nella ripresa, è ancora il dieci giallorosso a completare la rimonta, regalando tre punti fondamentali alla squadra di Guidi. Con questa vittoria, la Roma sale a 61 punti, portandosi a +3 sull’Inter.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: De Marzi; Sangare, Reale, Litti, Marchetti; Marazzotti (67′ Almaviva), Romano, Coletta, Misitano; Graziani (80′ Della Rocca), Zefi (46′ Levak).

A disp.: Marcaccini, Cama, Sugamele, Bah, Panico, Ceccarelli, Zinni, Morucci

All. Gianluca Falsini

CREMONESE: Malovec; Duca, Prendi, Vitalihovych, Galli; Gabbiani, Tosi, Lordkipanidze, Triacca; Spaggiari, Zilio.

A disp.:Tommasi, Lucchini, Tessadri, Faye, Tavares, Cantaboni, Pavesi, Gashi, Thiandoum, Rama, Sivieri

All. Elia Pavesi

Arbitro: Mirabella. Assistenti: Chillemi-Minutoli.

Marcatori: 43′ Gabbiani, 45′ e 68′ Graziani

Espulsioni: Cama (R)