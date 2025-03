“ON AIR!” – CORSI: “Ranieri deve restare”, PIACENTINI: “Pairetto killer a piede libero”, MATTIOLI: “Arbitraggio vergognoso, ma per il Como”, ORSI: “Roma fortunata, contro le big servirà altro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Nel calcio ci sono le categorie, e ognuno risponde per quello che è chiamato a fare. Con Dovbyk si è dimostrato che con un centravanti le partite le vinci, se non hai un numero nove non fai i gol. La critica dobbiamo farla a noi stessi, che spesso diamo giudizi estremi, e non parlo solo di Dovbyk ma anche di Mancini, che era diventato in due partite più forte di Hummels come centrale. Ieri ha dimostrato un limite, fa un movimento al contrario facendosi bullizzare dai giocatori del Como… Fonseca testa a testa con l’arbitro in Francia? Doveva farlo ieri anche Ranieri con Pairetto, un killer a piede libero…ma come fa a non ammonire un giocatore che fa un intervento da dietro su un giocatore lanciato verso l’area avversaria…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Dovbyk è la vera punta della Roma e sarà il futuro di questa squadra, ma voglio che metta un po’ più di cazzimma come fece Dzeko dopo la sua prima stagione, così può diventare il centravanti più forte degli ultimi dieci anni. Shomurodov? E’ la riserva perchè la Roma non è stata capace di trovare niente di meglio. Lui come Cristante deve fare la riserva, e se entra e fa l’assist o il gol io sono contento…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Speriamo che la vittoria di ieri sia il prodromo per la cosa che ci interessa di più, e cioè l’Europa League. Napoleone diceva bene quando preferiva i generali fortunati: quel palo senza Ranieri era 2 a 2. La Roma spesso si perde all’improvviso, vedo cose folli, ma per fortuna c’ha detto bene. Se la Roma non dovesse trovare un allenatore all’altezza dei 62mila che c’erano ieri allo stadio, allora rimanga Ranieri… Se dobbiamo continuare con questi ragazzi qua, che ora sono tutti riabilitati, allora mi tengo Ranieri. Con questi, Ranieri ci deve essere, perchè con loro abbiamo fatto sempre sesti o settimi posti. Se poi invece si decidono a comprare i campioni, allora il discorso cambia…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pellegrini ieri ha perso tutti i palloni che ha toccato. Ranieri ultimamente lo mette spesso in coppa e non in campionato, e invece ieri fa questa scelta per certi versi sorprendente. Di partite buone, tolto il derby, Pellegrini ultimamente non ne ha giocate quasi per niente. Formazione sbagliata? Non sono così d’accordo, forse l’unico errore vero è Pellegrini. Soulè era giusto sfruttarlo in quel ruolo e secondo me non gioca una brutta partita. Però lui deve giocare da esterno d’attacco puro con dietro un terzino…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “L’arbitraggio di Pairetto è sbagliato in tutto, non è né pro Roma o pro Como. La prima ammonizione del Como non mi sembra così evidente, poi tiene il metro in un modo e poi in un altro. Se devo trovare un pelo nell’uovo della partita di ieri è che la Roma soffre troppo anche in superiorità numerica: è successo anche col Porto con il palo di Omorodion. E Ranieri fa bene a battere su questo tasto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma in vantaggio e pure in superiorità numerica non doveva rischiare così tanto, ma alla fine porti a casa i tre punti contro una squadra in gran forma e fiducia. Ieri Ranieri da vecchio bucaniere ha pensato come prima cosa a rendere inoffensivo Nico Paz, che ieri infatti ha giocato la sua peggior partita. I meriti del Como ci sono stati, hanno giocatori interessanti come Diao o come quel Perrone, che non è niente male…Konè? Ha corso appresso al pallone e non l’ha mai preso. Il Como ha imposto un altro ritmo alla partita e la Roma è andata in difficoltà, poi i cambi sono stati determinanti… Rensch unico cambio dei nuovi? Ieri mi aspettavo in campo Gourna-Douath e invece…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Dybala ieri a un certo punto ha cominciato a guardare male la panchina perchè voleva il cambio, ma non aveva capito che erano finiti i cambi…guardava proprio male Ranieri, facendogli vedere che zoppicava, con il tecnico che guardava da un’altra parte… Io penso che senza Dybala la partita non l’avremmo vinta: intanto mi prendo i tre punti col Como e faccio un passo importante in campionato, e poi penso al Bilbao…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I cambi ieri sono stati decisivi, soprattutto sulle fasce. La partita era complicatissima, il Como merita tutti gli applausi, ha un’identità, ha giocato bene e ha fatto soffrire la Roma. I tre difensori non avendo riferimenti hanno fatto fatica. Anche a centrocampo hai avuto delle difficoltà: Konè quando deve correre va bene ma quando c’è da ragionare diventa un calciatore assolutamente normale. In più Pellegrini ha fatto una partita totalmente anonima. Se guardi i gol della Roma vengono tutti dai cambi, e Dovbyk ha fatto quello che deve fare un centravanti, ti ha risolto la partita…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La cura Ranieri ha funzionato a livello di compattezza di gruppo, ma non si può dire che la squadra stia giocando bene. Individualmente ha qualche giocatore più forte, ma nelle ultime partite ha difettato ed è stata un po’ fortunata. Ieri è entrata in campo pensando di affrontare il Real Madrid, aspettando il Como e ripartendo…ma parliamo sempre del Como, non del Real Madrid. In casa mi aspettavo di più dalla Roma, in undici contro dieci hai rischiato di pareggiare. Va bene così, ma quando arriveranno le partite importanti servirà qualcosa in più della mezza autorete, dell’espulsione, del mezzo rigore…E’ il discorso inverso della Lazio a Milano: il Como se aveva personalità tre gol li faceva, poi invece ti scontri con giocatori che si emozionano…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Ranieri ha costruito un gruppo di 18 giocatori in grado di non sfigurare, forse manca ancora un giocatore a centrocampo che possa alzare la voce e tenere alto il livello, ma da come era partita la Roma direi che tutto quello che sta venendo è più che sufficiente… Io però dedicherei qualche minuto all’arbitro Pairetto: ha ammonito tre giocatori del Como per un tiraggio di maglia nella metà campo dei lombardi…Ieri avrei voluto sentire il commento di Fabregas per l’arbitraggio che, non me ne voglia la Roma, è stato vergognoso…”

Redazione Giallorossi.net