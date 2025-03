DYBALA: “Alla Roma vivo il mio sogno da bambino. In estate sono stato vicino all’addio, poi ho capito che non era il momento”

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, ha rilasciato un’intervista a CBS Sports dove ha raccontato alcuni retroscena di quanto accaduto la scorsa estate, quando il giocatore sembrava davvero vicino a lasciare la Capitale per trasferirsi in Arabia. Queste le sue parole.

Non invecchi mai…

“Me lo dicono in tanti, è una fortuna che ho. Ringrazio mia mamma e mio papà per questo viso giovane, speriamo che resista ancora per qualche anno. Sono tanti anni che gioco qui e ho militato in tre squadre che sono diverse ma si assomigliano molto. Sono orgoglioso del mio percorso in A ma anche in B che mi ha fatto crescere. Questo è un Paese che assomiglia molto all’Argentina. Quando ero piccolo vedevo tanti film sull’Italia e su Roma e adesso trovarmi qui è come vivere il sogno di quel Paulo bambino e me lo godo”.

La Dybala mask?

“E un’emozione vedere i bambini che imitano la mia esultanza. Essere un esempio per loro è qualcosa speciale perché uno lavora dentro il campo per la squadra e per i tifosi, ma anche di avere la giusta disciplina e portare anche fuori i valori che mi hanno trasmesso a casa”.

Sul giorno della sua presentazione al Colosseo Quadrato.

“È stato uno dei pochi momenti in cui ho sentito tremare le gambe. Venivo da una squadra rivale. Non pensavo che un giocatore che veniva dalla Juve potesse essere accolto così, ma la gente di Roma fin dal primo giorno mi ha fatto sentire un amore pazzesco e da quel giorno ho sentito di dover restituire loro qualcosa”.

Sull’addio vicino in estate.

“Roma ha un nome importante come città e come storia ma anche nel calcio, perché questa maglia l’hanno indossata calciatori come Totti e De Rossi o grandi argentini come Batistuta. Cosa è successo la scorsa estate? È stata un’estate calda, sono stato vicino all’addio ma parlando con mia moglie e la mia famiglia ci siamo trovati tutti d’accordo sul fatto che non fosse il momento di lasciare la Roma, la città e il calcio europeo. Sentivo di poter dare ancora qualcosa in più”.

Fonte: CBS Sports