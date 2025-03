Pairetto sotto accusa: troppi errori, pesa il mancato rosso a Smolcic

NOTIZIE AS ROMA – Un’altra direzione di gara destinata a far discutere. Luca Pairetto è stato protagonista di un arbitraggio non privo di polemiche nella sfida tra Roma e Como, con alcune decisioni contestate e una gestione dei cartellini che ha lasciato perplessi.

Il primo episodio che ha acceso il dibattito arriva al 12’ del primo tempo, quando Dybala cade in area dopo un contatto con Goldaniga. Il difensore del Como, nel tentativo di frapporsi tra l’argentino e la porta, allarga il corpo, impedendone la progressione. Una dinamica che, se fosse avvenuta a centrocampo, sarebbe stata punita con un fallo, ma che in area di rigore non ha convinto Pairetto a fischiare il penalty. Decisione che trova sponde discordanti tra i media: mentre alcuni ritengono corretto lasciar proseguire, altri sostengono che l’ostruzione fosse irregolare.

Più netta invece l’interpretazione di un altro episodio chiave. Smolcic, ammonito già nel primo tempo, entra in ritardo su El Shaarawy con un intervento a forbice. Un secondo giallo evidente, ma l’arbitro lascia correre, scatenando le proteste dei giocatori e dello staff giallorosso. Di lì a poco, invece, arriva l’espulsione di Kempf, giudicata corretta da tutti: il centrale del Como, già ammonito, si lascia sfuggire un imprendibile Dybala e lo ferma fallosamente, meritandosi il secondo giallo e la conseguente espulsione.

Non è stato l’unico episodio a creare tensione. Al 24’ della ripresa, Celik resta a terra dopo un colpo alla testa, ma Pairetto non ferma il gioco e il Como segna con Diao. Il gol viene annullato per fuorigioco, ma resta il dubbio sulla mancata interruzione del match in presenza di un possibile infortunio alla testa, come previsto dal regolamento. Il bilancio finale è quello di una direzione di gara decisamente controversa: Pairetto ha lasciato giocare molto in avvio, salvo poi distribuire dieci cartellini, dando la sensazione di un arbitraggio poco lineare nelle decisioni. Errori e interpretazioni discutibili per il fischietto di Torino, bocciato dai quotidiani per l’arbitraggio di ieri.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Romanista