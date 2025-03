Uefa: multa di 20mila euro alla Roma per le parole di Ranieri dopo il Porto. Altri 11mila euro per la condotta della squadra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva la decisione dell’Uefa dopo Porto-Roma, andata dei playoff di Europa League giocata lo scorso 13 febbraio e terminata 1-1.

Costa una multa di 20mila euro al club giallorosso lo sfogo di Claudio Ranieri dopo il match nei confronti della direzione arbitrale di Stieler: il tecnico, inoltre, nelle interviste aveva chiamato in causa anche il designatore Rosetti. Altri 11mila euro sono stati inflitti alla Roma per “condotta impropria della squadra” e, infine, ulteriori 8mila euro per “atti di danneggiamento causati allo stadio”.