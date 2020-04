Da Goetze a Klostermann, la Roma vola in Germania

AS ROMA NEWS – Occhi sulla Bundesliga. Da quelle parti la Roma potrebbe avere più di un interesse nel prossimo mercato, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). In entrata e in uscita. Con gli occhi fissi su alcuni obiettivi (Goetze, Klostermann e Niakhaté), proprio mentre in Germania potrebbero restare – o sbarcare – alcuni giallorossi: Schick su tutti, e poi Under.

Intanto uno degli obiettivi è proprio il trequartista del Borussia Dortmund, Mario Goetze, con cui si potrebbe profilare un derby a distanza, visto che sul giocatore c’è anche la Lazio che punta a rinforzarsi per la prossima Champions. Goetze è in scadenza, sta per diventare padre e vuole restare a giocare in Europa, in un campionato che gli ridia fiducia e considerazione, dopo che gli ultimi anni sono stati un po’ bui.

Da Dortmund, così, il centro di gravità potrebbe spostarsi molto più a est, in quel di Lipsia, dove la Roma può avere tanti nodi da risolvere nei prossimi giorni. Ad iniziare da Patrik Schick, l’attaccante ceco in prestito ai tedeschi con un diritto di riscatto entro il 15 giugno a 29 milioni di euro (28 in caso di mancata Champions da parte della squadra di Nagelsmann): I tedeschi vogliono uno “sconto” sui 29 milioni, cosa che invece la Roma non ha intenzione di concedere. Alla Roma piace molto il difensore centrale Klostermann, che ha il contratto in scadenza nel 2021. Da un po’ il Lipsia sta lavorando per il suo rinnovo, ma potrebbe diventare anche una pedina di scambio.

Poi gli occhi di Petrachi potrebbero anche tornare verso il centro della Germania, dove nel Mainz gioca il francese Moussa Niakhaté, difensore che il d.s. della Roma sta monitorando da un po’. Centrale, all’occorrenza anche terzino sinistro, ha il vantaggio – come Klostermann – dell’età, avendo appena 24 anni. Costa però di meno del tedesco, una decina di milioni contro almeno 15.

(Gazzetta dello Sport, A. Pugliese)