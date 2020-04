Roma, l’idea Kean spinge Mkhitaryan

AS ROMA NEWS MERCATO – Effetto Raiola. La Roma è stata coinvolta nelle recenti chiacchierate sul futuro di Moise Kean, naturalmente prima del festino di Liverpool che ha messo in imbarazzo Carlo Ancelotti, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida).

Kean è in orbita Napoli e di altre società italiane. E in ogni caso freme per tornare in Serie A quanto prima, dopo il flop inglese. La Roma in questo momento non è interessata al giocatore nemmeno in prestito, ma in un’estate difficile l’opzione può tornare utile.

Inoltre Raiola ha una certa influenza sull’affare Mkhitaryan, che per Fonseca rappresenta un patrimonio da tutelare: “Vorrei che restasse – ha detto ieri – e so che anche a lui farebbe piacere“. E allora, con il contratto in scadenza nel 2021 con l’Arsenal, Petrachi potrebbe chiedere una mano al potente procuratore.

Se davvero Micki è disposto a tagliarsi lo stipendio anche per gli anni a venire, se rinnova con l’Arsenal e poi torna un’altra stagione in prestito, si può arrivare a una soluzione gradita. Non sarà facile, ma vale la pena provare.

Fonte: Corriere dello Sport