Da Karsdorp a Mayoral, c’è una Roma sotto esame. E uno tra Ibanez e Kumbulla potrebbe salutare

AS ROMA NEWS – Le ultime quattro gare di campionato, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), sono un avvicinamento alla prossima stagione. Quella del rilancio, quella con lo Special One in panchina.

Rimane il derby, quello sì da onorare come chiesto venerdì dalla rappresentanza della Curva Sud a Trigoria. Il resto, però, è fagocitato dall’effetto-Mou. Che in queste settimane sta studiando attentamente la rosa della Roma, con diversi giocatori che da una parte saranno in vetrina, e dall’altra sono sotto esame.

A cominciare dalle due punte: sia Dzeko che Mayoral sono sotto osservazione. Se lo spagnolo può contare su un rinnovo del prestito spendendo appena un milione, Edin pesa sulle casse del club 15 milioni lordi. Mou però non fa il contabile. E il bosniaco visto con lo United non può non essergli piaciuto.

Secondo step: Cristante. Avanzato in mediana contro i Red Devils, l’ex Atalanta è tornato all’antico. Non è il centrocampista con la fisicità che richiede lo Special One ma Bryan ha tempi d’inserimento e di palleggio che vanno studiati e approfonditi, dopo l’anno passato in difesa.

Terzo sotto esame: Karsdorp. Il tecnico portoghese ama giocare normalmente con due laterali aventi caratteristiche diverse: uno spinge, l’altro resta. Occhi puntati poi sui centrali. Dei quattro (considerando Fazio e Jesus già ai saluti) uno potrebbe partire per far cassa. Per questo motivo, considerando Smalling (ieri controlli: escluse lesioni) e Mancini (oggi squalificato) i titolari, la scelta dovrebbe ricadere su uno tra Ibanez e Kumbulla.

