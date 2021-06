Da Mancini a Zaniolo: l’estate solo giallorossa fa felice Mourinho

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gianluca Mancini ci sperava, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri), e invece dovrà vedere l’Euro 2021 in tv, compresa l’ultima amichevole di stasera, contro la Repubblica Ceca, in cui Spinazzola sarà titolare, Cristante in panchina e Pellegrini in bacino di carenaggio con l’obiettivo di recuperare per Italia-Turchia dell’11 giugno.

Delusione anche per Karsdorp, preconvocato dall’Olanda e poi scartato. Nicolò Zaniolo sapeva che il recupero dall’infortunio al ginocchio non collimava con i tempi di Euro 2021. Ibanez ha detto no alla nazionale olimpica brasiliana (Villar e Mayoral aspettano le convocazioni olimpiche della Spagna).

Dzeko, Kumbulla e Mkhitaryan non si sono qualificati con Bosnia, Albania e Armenia. Veretout non è mai stato chiamato dalla Francia e non aveva illusioni.

Per José Mourinho sarà un piacere avere quasi tutta la rosa a disposizione già dal precampionato. Il tecnico portoghese vuole organizzare subito amichevoli di un certo livello: sicuro il Benfica, contatti con il Bayern. Per Mou è molto importante avere anche giocatori motivati e, sicuramente, toccherà il tasto della rivincita per chi non è stato convocato per Euro 2021.

Fonte: Corriere della Sera