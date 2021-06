Roma, spunta il velocista Daka del Salisburgo per l’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si chiama Patson Daka, ha 22 anni, ed è un attaccante zambiano che gioca nel Salisburgo, squadra nella quale ha realizzato una valanga di gol negli ultimi due anni.

La Roma, rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), lo ha messo nel mirino. Giocatore per caratteristiche tecniche completamente diverso da Belotti, l’altro centravanti su cui Tiago Pinto sta lavorando.

Daka è un attaccante che, seppur sia forte fisicamente, fa della velocità il suo punto di forza. Per questo motivo può svariare su tutto il fronte d’attacco, anche se il suo ruolo naturale è quello di punta centrale.

Lo dimostra il fatto che nelle sue ultime due stagioni con la maglia del Salisburgo ha totalizzato ben 51 gol in campionato e 15 assist. Numeri imponenti per un classe 1998, che non sono passati inosservati a Trigoria: la Roma lo sta seguendo con un certo interesse.

Fonte: Il Messaggero