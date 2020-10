Da Mandzukic a Götze, ecco le 10 migliori occasioni dal mercato degli svincolati

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il mercato si è concluso ufficialmente ieri, ma dagli svincolati, ovverosia quei calciatori rimasti senza squadra, si presentano diverse opportunità per colmare quelle lacune che non sono state tappate durante la sessione di contrattazioni appena terminata.

Il portale “tuttomercatoweb.com” offre una lista delle dieci grandi occasioni che sono ancora a disposizione dei club e che potrebbero essere acquistati senza il bisogno di pagarne il cartellino, ma solo l’ingaggio. In difesa spicca il nome di Ezequiel Garay, 33 anni, svincolato dal Valencia dopo 4 stagione in Liga.

Per la corsia destra invece occhio al nome di Nathaniel Clyne, 29 anni, ex terzino del Liverpool che però ultimamente ha giocato molto poco ed è reduce da un infortunio al crociato. A sinistra invece c’è Kwadwo Asamoah, 31 anni, esterno mancino liberatosi dall’Inter, ma anche lui bloccato da una serie di problemi fisici. A centrocampo è libero Jack Wilshere, che però nel West Ham United ha giocato davvero col contagocce.

Per la trequarti spicca il nome di Ben Arfa, 33 anni, che dopo una buona stagione al Rennes ha stentato parecchio nell’ultimo anno. Più ghiotta l’occasione Götze, che sembrava vicino al Bayern Monaco e che invece resta a disposizione di un club che abbia intenzione di scommettere su un calciatore dal grande talento ma frenato da problemi di natura fisica.

L’attacco poi riserva nomi importanti: da Mario Balotelli a Mario Mandzukic, passando per Daniel Sturridge, le occasioni non mancano. In particolare il centravanti croato potrebbe essere una ghiotta occasione: nonostante i suoi 34 anni, l’ex attaccante della Juventus potrebbe rappresentare una soluzione molto interessante per parecchi club a caccia di centravanti.

Giallorossi.net – G. Pinoli