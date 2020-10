“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Ma quale Roma da Champions, chi scrive certe cose si deve vergognare”, RENGA: “Friedkin sotto shock per quanto visto in questi giorni”, BERSANI: “Coperta corta, ma che batteria di centrali”, DI GIOVAMBATTISTA: “Mercato straordinario, non ci volevo credere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La giornata di ieri è stata la sintesi di quanto successo nell’ultimo anno, tra affare saltato, affare a un passo, fumate bianche, nere, grigie… M’è venuta in mente la vicenda Fioranelli, quando sui giornali era tutto fatto la mattina, e poi a mezzogiorno era tutto saltato. Su Smalling, quando la Roma è andata a caricare i documenti sul portale alle 19:53, si è bloccato tutto e il sistema non riceve entro le 20 questa roba qua. Allora si è cominciato a leggere di tutto e di più, c’è stato il funerale della Roma per Smalling, si è detto che Friedkin stava chiedendo un favore alla Federcalcio, e invece l’unica cosa accaduta è stata la telefonata al tecnico informatico della Lega per verificare se risultava che il procedimento era iniziato alle 19:53. Ed è stato confermato. E invece si leggono le tarantelle sul fatto che i documenti sono arrivati dopo, che è stato fatto un favore alla Roma. Tutta roba che avvelena i pozzi, che rimangono nel cervello, e che si rinfacceranno appena si perderà una partita. Perchè l’ambiente esiste, c’è, è intorno a voi…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “5 milioni di bonus in caso di vittoria della Champions? Allo United piace perdere facile… Mi fa ridere che l’Everton, che ha uno dei portieri più forte del mondo, che però non piace ad Ancelotti, prende Olsen. Quindi lo svedese può essere buono per l’Everton, primo in Premier a punteggio pieno, ma non lo è per la Roma… Come non lo è Diawara, che diverse squadre inglesi avrebbero pagato 25-30 milioni. Sono le stranezze di questa città meravigliosa…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma avrebbe potuto far meglio. Io sono contento che abbia preso Smalling, e soprattutto che lo ha preso alle cifre che diceva lei. In qualche maniera completa la difesa, non la rosa, ma sono scioccato dai titoli dei giornali di stamattina. Ma vergognatevi..l’enfatizzazione che si da all’acquisto di Smalling…”Friedkin regala Smalling alla Roma“…signori , è un giocatore di 32 anni…la Roma finalmente è da Champions, ma che vi state a inventà…Smalling c’era già l’anno scorso ed è arrivata quinta… La Roma secondo me si è rinforzata, ma non raccontiamo ai tifosi che è da Champions. Non sono sicuro che questa Roma possa competere con Atalanta, Inter, Juventus, Napoli e pure Milan…Ma quale Friedkin che consegna una Roma da Champions, non è così. Io spero che i tifosi non credano che la Roma ha finalmente una squadra per competere. La Roma ha fatto quello che poteva, e per me va bene, ma non la raccontate così perchè poi i tifosi ci credono e ci sperano. Giocate sulla passione dei tifosi! Vergognatevi!…Mamma mia che schifo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Smalling? Che l’abbiano preso alle 20 o alle 18 poco conta, l’importante è che quest’anno giochi con noi. Non sono tra quelli che si avvelena sul fatto che è stato preso all’ultimo minuto. Lui mi ha colpito, credo che siano vero le sue parole, che è così legato a Roma e alla Roma. Complimenti per averlo riportato. Se guardiamo la cifra tecnica della squadra di quest’anno, secondo me la Roma con Smalling non cambia tanto visto che c’era già l’anno scorso. I nuovi sono Kumbulla, Mayoral e Pedro. La domanda se è più o meno forte dell’anno scorso… Peccato per El Shaarawy, a me sarebbe piaciuto tanto, forse anche più di Smalling. Con lui sarebbe stato meglio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La linea sul mercato è stata quella di ridurre al minimo il numero dei giocatori in rosa per risparmiare sul monte ingaggi, trattenendo però i migliori…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Smalling c’ha dimostrato qualcosa a cui non eravamo più abituati. Mercato? Nel nostro caso potevamo fare anche di meno, e mi prendo quello che c’è stato… Io mi colloco in mezzo, per me il mercato della Roma è stato da 6 di incoraggiamento. La coperta è corta, sei fortissimo nei centrali, difesa da Champions, però per esempio il centrocampo è da retrocessione senza Veretout, e in attacco rischi di restare parecchio corto… Nuova dirigenza? Io andrei su Braida, e tra l’altro lui verrebbe a piedi in questa direzione, con Bigon del Bologna…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non sono d’accordo sul fatto che in attacco sei troppo corto. Hai Pellegrini, Carles Perez..secondo me non sono corti in attacco. Adesso vogliamo rimpiangere Kluivert?… Come ds preferire uno come Paratici a un accentratore come Rangnick…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Smalling è la mia grande soddisfazione personale. Il mercato migliore lo ha fatto l’Atalanta, per me il voto è 10. Però pensate agli ultimi giorni di Friedkin che vede perdere la squadra a tavolino, vede Fienga e il medico squalificati, e Smalling che rischiava di saltare all’ultimo…secondo me è sotto shock…Possibile che non ne azzeccano una manco per sbaglio? Friedkin secondo me è sconvolto… Sulle cessioni della Roma io non darei un voto così alto: hai perso Florenzi e non so qual è il vantaggio, Kluivert era lanciatissimo secondo me, e ora non c’è più come Under. Per fortuna è arrivato Smalling. Io al mercato della Roma darei tra il 6 e il 6,5… Secondo me la Roma è quasi completa, era un mercato difficile, per me il giudizio è comunque positivo… Pronostico finale? Lazio e Roma al sesto posto, vince lo scudetto la Juventus…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Smalling era della Roma, lo volevano a tutti i costi, ma devi aspettare le 19:56 per prendere Smalling? Il mercato in uscita della Roma è da 8 senza avere un ds, ma in entrata è 6,5, Smalling era già della Roma. Era in prestito? Non è importante, ai fini della squadra era già in rosa. Dal punto di vista del rafforzamento, non ti sei rinforzato. Ha ripreso un giocatore formidabile, ma che già c’era… Mkhitaryan e Smalling erano già nella Roma, ma che mi frega se erano in prestito, loro giocavano già nella Roma! Con Smalling secondo me in panchina ci va Ibanez…Il mercato della Lazio invece è sicuramente insufficiente, può diventare sufficiente solo se Muriqi è un fenomeno… Pronostico finale? Sesta classificata Roma, quinta la Lazio. Vince lo scudetto l’Inter…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Per me quello della Roma è un mercato da 8. E’ stato un mercato straordinario, io non ci credevo. Manca un bel terzino destro… Pronstico? Roma sesta classificata, Lazio al quarto posto, vince lo scudetto l’Atalanta…è l’anno dell’Atalanta…”

Franco Melli (Radio Radio): “Voto al mercato della Roma? Per me è da 6,5… Il mercato della Lazio invece è da 4,5… Pronostico? Lazio e Roma a pari merito al sesto posto. Prime quattro Inter, Atalanta, Juventus e Milan…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mercato della Roma? Considerato tutto, entrate e uscite, è da 7. Fienga che non è nemmeno un ds ha fatto davvero tutto il possibile. Dare 6 al mercato della Roma è assurdo, e allora a quello della Lazio quanto bisogna dare?… Pronostico finale? Sesta la Lazio, quinta la Roma. Vince lo scudetto il Napoli…”

