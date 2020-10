Roma a rischio fallimento prima dei Friedkin. Lontani i 100 milioni di plusvalenze, ma ora il monte ingaggi sorride

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Borja Mayoral, Smalling, Kumbulla, oltre Pedro. Questo il mercato fatto dalla Roma. Niente terzino destro, niente rimpiazzo di Kluivert e Perotti, ceduti ufficialmente l’ultimo giorno di mercato. Di più questa Roma non poteva fare.

L’indebitamento del club è spaventoso tanto che, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani), fino allo sbarco dei Friedkin è stato reale il rischio di fallimento. I conti in rosso non ha permesso altre operazioni in entrata. Nel giorno del ritorno di Smalling nella Capitale, sono andati via altri 4 calciatori: Kluivert, Olsen e Antonucci in prestito e Perotti a titolo gratuito. Nel forziere giallorosso, insomma, non è entrato nemmeno un euro.

In precedenza anche l’addio di Under non è servito per far cassa. Gli unici ricavi dalle cessioni di Schick, di Defrel, di Gonalons e di Kolarov. Troppo poco per raggiungere l’obiettivo delle plusvalenze obbligatorie: entro giugno, più di 100 milioni. Difficile, dunque, da centrare. Anzi, impossibile.

La nuova proprietà, del resto, ha subito deciso di confermare i big. Ha escluso la partenza di Zaniolo prima ancora del nuovo stop del ventunenne e non ha mai preso in considerazione di rinunciare al vicecapitano Pellegrini. E in più ha rifiutato ogni offerta per Veretout.

A sorridere è il monte ingaggi: le cessioni, anche in prestito, dei giocatori servirà ad abbassare in modo sostanzioso gli stipendi complessivi della rosa. È già qualcosa per questa società che ha affrontato la sessione estiva del mercato senza ds dopo il licenziamento di Petrachi.

Fonte: Il Messaggero