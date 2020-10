Friedkin di parola: Smalling colpo Champions, Fonseca senza alibi

AS ROMA NEWS – Il colpo Smalling chiude al fotofinish il mercato della Roma. Dan e Ryan Friedkin, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani), sono stati di parola regalando al proprio tecnico il difensore che servirà alla sua squadra a fare il salto di qualità.

Un rinforzo da Champions, titola il giornale, che toglie ogni alibi all’allenatore Paulo Fonseca, dando alla Roma un giocatore che potrà rendere meno fragile una difesa apparsa piuttosto traballante contro l’Udinese. Il portoghese dunque è stato accontentato, anche se avrebbe voluto qualche innesto in più. Ha spinto per ricevere il terzino/esterno titolare a destra e il vice Dzeko esperto. Rinforzi che non ha incassato.

I veri acquisti che migliorano l’undici giallorosso sono stati Pedro e Kumbulla. Adesso bisogna vedere se basteranno per avvicinarsi alle principali rivali in campionato. Soprattutto a quelle che corrono per la zona Champions. Nessun alibi, però, per Fonseca. Che, come pensa anche il management di Friedkin, deve innanzitutto far correre la Roma. Con allenamenti più lunghi per non durare in partita solo un’ora.

Fonte: Il Messaggero