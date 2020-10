Smalling, al Manchester United 5 milioni di bonus in caso di vittoria della Champions

AS ROMA NOTIZIE – Arriva Smalling. Oggi pomeriggio alle ore 16:40 l’aereo che riporterà il difensore inglese a Roma atterrerà a Ciampino. I tifosi sono pronti ad accoglierlo in maniera trionfante: l’attaccamento mostrato dal ragazzo alla maglia non è passato inosservato da queste parti, tanto che c’è già chi vuole promuoverlo a capitano.

Intanto arrivano i dettagli dell’accordo raggiunto con il Manchester United. La Roma infatti, oltre ai 15 milioni che pagherà agli inglesi, potrebbe doverne versare altri 5 di bonus che però sono tutt’altro che facilmente raggiungibili.

Stando a quanto affermano oggi diversi quotidiani, Smalling potrebbe arrivare a costare 20 milioni, cifra richiesta dallo United fin dal principio, nel caso in cui la Roma vincesse la Champions League. E’ così che Fienga è riuscito a convincere il Manchester. A Trigoria (e non solo) si augurano di pagare quei 5 milioni di bonus, anche se al momento il traguardo appare piuttosto complicato da raggiungere.

